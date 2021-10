/FOTOGAERIE/ Hokejový trenér a kravařský podnikatel Alois Hadamczik společně s dcerou Nikol Barinkovou otevřeli v Opavě nové zdravotnické zařízení s názvem Dům zdraví a rehabilitace. Na slavnostní zahájení provozu nechyběl ani bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš.

V Opavě se otevřel Dům zdraví. Dorazil i Milan Baroš | Foto: Veronika Königová

Nové zdravotnické zařízení stojí blízko opavské Slezské nemocnice. „Bylo vybudováno v domě, který vlastním už třicet let. V minulosti v něm podnikala manželka. Posledních deset let byl ale prázdný. Prodávat jsme ho nechtěl, proto jsme rozhodli jít do zdravotnického projektu,“ řekl Alois Hadamczik. „Hledal jsem něco, co by bylo prospěšné pro lidi. Z vlastní zkušenosti vím, že na rehabilitace se všude dlouho čeká. Inspiraci jsem hledal v různých rehabilitačních střediscích, nejvíce u pak u pana docenta Koláře,“ pokračoval bývalý trenér české hokejové reprezentace.