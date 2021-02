Jak hodnotíte ten současný všelijaký ročník?

Asi mluvíme všichni, kdo se kolem sportu točíme, že takovou sezonu jsme nezažili. Načala to loni nedokončená soutěž, pokračuje to i teď a hlavně podzimní měsíce byly těžké, protože nikdo nevěděl, co bude. Nehrálo se, jen jsme trénovali. Na druhé straně pro mladé holky čas na trénink nebyl úplně špatný a celkově to máme všichni vesměs stejné. Obecně je to ale složité.

Co nejvíc?

Hlavně nepravidelnost. Teď naštěstí to běží v rytmu, ale to jsou ženy. Ostatní týmy – děti, dorostenky – nikdo z nich nehraje, což není dobré. Zároveň ale buďme rádi aspoň za tu možnost, kterou máme a holky to snad i výstup z té komfortní zóny zocelí. Možná když nad tím za čas budou přemýšlet, tak je to někam posune.

Co si o celé situaci jako trenér i občan myslíte? Máte na ni nějaký osobitý názor, vše byste pro sport otevřel, nebo patříte k té většině, která to bere nekriticky jako realitu?

Já mám na to jednoznačný názor. Sportoval bych. Zvlášť, když my jako sportovci jsme protestovaní, jsme zdraví lidé, a takoví by měli sportovat. Proto jsem pro otevření. Samozřejmě pod nějakou kontrolou, podmínkami, které by všichni museli dodržovat. Že se ale nic neděje, sport je zavřený, to je špatné.

Je jen otázkou, zda ta kontrola a testování množství sportovců je vůbec realizovatelné.

Všichni testují a na základě čísel nakažených je sport zavřený, tudíž tomu musíme důvěřovat. A zdraví, protestovaní sportovci, ať sportují, protože jinak to bude špatné. Už jsem to říkal několikrát, že za mě sport přináší určité odlehčení do této těžké doby. A pokud jsem zdravý, nevidím důvod, proč nesportovat.

Když se ale vrátíme k původní otázce, jak hodnotíte současný ročník z pohledu Poruby po sportovní stránce?

Jsem tady od května, sezona je s těmi okolnostmi složitá, ale máme to všichni stejné. Máme v týmu starší zkušené hráčky, stejně jako mladé, ale jsem rád, že se posouvají a snaží. Musím přiznat, že obrovské překvapení pro mě je, jak cílevědomě a s jakým nadšením holky trénují, nevzdávají to, chodí poctivě, přestože se určitou dobu nehrálo a jen trénovalo. Některé zápasy jsme mohli vyhrát, nepovedlo se, ale neskládají zbraně. Kdybych to měl shrnout, žádné překvapení se u nás nekonalo. Kladné ani záporné. Co jsme vyhrát měli, jsme vyhráli, co prohrát, jsme také prohráli. V obraně je to dobré, trochu nám zadrhává útok. Pokud ale holky budou pracovat jako dosud, tak budu spokojený.

Přišel jste do Poruby pracovat v delším horizontu, viďte?

Je to tak. Podle toho i vypadá kádr a už na začátku jsem tady šel s tím, že bych rád pracoval na dlouhodobější koncepci, protože všichni bychom si přáli, aby ty dnes mladé holky jednou Porubu táhly. Především odchovankyně. Na tom budeme pracovat.

U týmu jste už přes půl roku. Jak jste si zvykl na práci se ženským kolektivem, protože dosud jste trénoval jen muže?

Určitě bych neřešil dámskou a pánskou házenou, ale rozdíl tam samozřejmě je. Neříkám, že ne. Velice mile mě ale překvapilo, co holky vydrží v tréninku, a jak v něm pracují. Už jsem to i někde říkal, že kdybych takhle tlačil na chlapy, poslali by mě k šípku. Holky jsou v tom poctivější a víc vydrží. Trochu rozdíl je ve vedení utkání, musel jsem si zvyknout na větší procento chyb a ztrát míčů. Ale že bych byl zklamaný, zaskočený, nebo nemile překvapený, to ne. Holky mi začátek ulehčily a opravdu jsem spokojený.