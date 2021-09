Další zápasy: Michalovce - Chorzów 33:20, Slavia Praha - Kynžvart 28:29, Olomouc - Šala 24:20, Dunajská Streda - Most 23:28, Zlín - Hodonín 19:23, Písek - Stupava 35:15.

„Velký problém nám dělala důrazná obrana a výborná brankářka soupeře. V první polovině druhého poločasu jsme se ještě zlepšenou obranou dostali do několika brejků, ale obdobně jako v prvním poločase jsme opět ztroskotali na brankářce Plzně,“ smutně dodal kouč Poruby po druhé prohře v této sezoně.

„Zápas byl ale těžší, než jaký je konečný výsledek. Dělaly jsme hodně technických chyb, navíc jsme neproměnily hodně šancí,“ hodnotila devatenáctiletá plzeňská brankářka Karin Řezáčová, která byla největší překážkou Poruby. Za skvělé výkony si znovu vysloužila i nominaci do reprezentace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.