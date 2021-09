Další zápasy: Písek - Šala 26:20 (15:9), Plzeň - Olomouc 28:18 (13:7), Most - Chorzów 41:22 (24:10), Dunajská Streda - Kynžvart 22:21 (13:7), Zlín - Stupava 34:16 (17:9), Michalovce - Hodonín 42:15 (23:8).

„Byla to skvělá týmová práce. Určitě se nám zúročila ta těžká utkání s Polkami a Rakušankami v přípravě,“ konstatoval ostravský kouč. Domácí premiéra čeká Porubu v sobotu od 18 hodin proti Písku.

„Pro mě to byla vítězná premiéra, kočky byly úžasné, parádní zápas. Slavia hrála fantasticky, mají tam mladé holky, rychlé, agresivní, ale i přesto jsme to zvládli, takže klobouček dolů před holkami,“ pochvaloval si po zápase trenér hostů Aleš Trojka, který tým házenkářek Sokola Poruba převzal v létě.

Skvělý vstup do sezony se podařil házenkářkám Sokola Poruba v Praze proti Slavii. Bronzový tým minulého ročníku české části MOL ligy porazil v 1. kole úřadující vicemistryně 30:24 (17:13).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.