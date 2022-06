„I když to byl devátý titul v historii klubu, oslavy byly stejně emotivní a bouřlivé jako předtím. Lucia Mikulčík by mohla vyprávět. I když tady moc podniků není, docela se to protáhlo. A teď v pátek jdeme dokonce za primátorem, který nám chce poděkovat,“ říká v rozhovoru pro Deník bývalá hráčka Zlína či Poruby.

Jsou pocity stejné jako po zisku prvního titulu?

Pro mě jsou srovnatelné. Pocity byly krásné, úžasné. Druhý titul je úplně stejný, ne-li o trošičku lepší, protože jsem v Mostě o rok déle. Atmosféra v týmu byla i tuhle sezonu skvělá, kolektiv je tady super. Finále pro všechny z nás zase bylo vrchol sezony. Titul se opravdu nevyhrává každý den, byť tady v Mostě jsou na něj už zvyklí. (úsměv) Mně se to však nikdy neomrzí. Zase to byl super zážitek.

Bylo letošní finále snažší? Plzeň jste v součtu obou zápasů zdolali o 24 gólů …

Nevím, jestli snažší, ale každé play-off je specifické. Soupeři se na nás dobře nachystali, chtěli nás porazit. Nikdo nám zadarmo nic nedal. Samozřejmě jsme byly velký favorit, ale já jsem nesmírně ráda, že jsme tuto roli zvládly a už po prvním zápase měly takovou větší jistotu a titul nakonec získaly.

Není Most v ženské házené až příliš dominantní?

Je škoda, že tradiční týmy šly výkonnostně trošku dolů. Z Česka kvalitní hráčky odcházejí a šanci dostávající spíš mladší děvčata. V řadě klubu pracují dobře s mládeží, ale zkušenosti scházejí. Samozřejmě v soutěži jsou kvalitní týmy, jako Michalovce či Dunajská Streda, ale soupeřům z Česka se nyní až tolik nedaří. Musíme to brát tak, jak to je.

Překvapilo vás, že Zlín, kde jste v minulosti hrála, skončil až v baráži?

Je pravda, že mě to zaskočilo. Nečekala jsem, že Hodonín přímo sestoupí a že Zlín půjde do baráže. Sice neznám moc první ligu a sílu Kunovic, ale věřila jsem, že to holky ze Zlína i se spoustou mladých děvčat zvládnou a MOL Ligu udrží. Byla by velká škoda, kdyby krajské město o mezinárodní soutěž přišlo.

Co říkáte na polský Chorzów v MOL Lize?

Myslím, že byl přínosem a oživením. S holkami v týmu jsme si říkaly, že bychom se rády utkaly i s ukrajinským Lvovem. Byl by to pro nás další zajímavý soupeř. Na druhé straně chápu, že soutěž by hrálo více týmů, přibylo by zápasů, cestování, nákladů.

Pojďme k vám. Jakou jste měla sezonu?

Z osobního hlediska jsem s ní spokojená. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat, ale nastupovala jsem pravidelně, na vytíženost si nemůžu stěžovat. Jelikož hrajeme rychlou házenou, trenér Struzik nás neustále točí, střídá. Ale hrála jsem maximum toho, co jsem mohla. Trenér mi důvěřuje a já se mu ji snažím splatit na palubovce. Myslím, že jsme si sedly. Na začátku sezony jsem vystřídala snad všechny posty. Trenér mi hledal pozici, na které mi to bude nejvíce sedět. Nakonec jsem byla pro tým nejvíce platná na spojce, když jsem střílela góly z druhé vlny.

Budete v Mostě pokračovat?

Nikam neutíkám. Smlouvu mám i na příští rok, takže v Mostě zůstávám. Snad týmu pomůžu k dalším úspěchům.

I když nám Iveta bude moc chybět, věřím, že ji dokážeme nahradit. Vrátit z marodky by se měla Míša Borovská, přichází k nám jedna pivotka z Polska, což je dobře, protože právě tento post jsme potřebovali obsadit. Věřím, že vedení klubu najde i náhradu za Ivetu, protože na střední spojce taky potřebujeme posílit. Jinak co vím, tak tým zůstává stejný. Tím, že spolu budeme další rok, tak se zase výkonnostně posuneme.

Věříte, že si konečně s Černými anděly zahrajete Ligu mistryň, kterou chce klub přihlásit?

Pro každou házenkářku je sen. I já jsem vždycky chtěla si ji zahrát, vyzkoušet. Uvidíme, jestli se do ní dostaneme, ale pro všechny z nás by to byla velká odměna za dosavadní práci.

Co říkáte na úspěch reprezentačních spoluhráček Jeřábkové a Knedlíkové, které o víkendu ovládly s norským Kristiansandem Ligu mistryň?

Moc jim to přeji! Zápas jsem sledovala v televizi. Jsou to moje kamarádky, fandila jsem jim. Jsem ráda, že to zvládly a že Ligu mistryň vyhrály. Těší mě výkon Maky (Jeřábková – pozn. red.), která byla vyhlášená nejužitečnější hráčkou finále. Za výkony v obou finále si to zasloužila.

Teď by to chtělo udělat i nějaký pořádný úspěch s českou reprezentací …

Je to tak. Bohužel na mistrovství Evropy jsme i přes výhru nad Francií nepostoupily. Docela mě to mrzí, ale teď už s tím nic neuděláme. Pokusíme se zlepšit a vzít si z toho to dobré. Doufám, že se na šampionát ještě někdy podívám. Poslední mistrovství světa jsem si moc užila. Byť jsme v silné konkurenci neuspěly, ve Španělsku to byl pro mě velký zážitek. Osobně jsme moc ráda, že mám možnost jezdit na reprezentační srazy. Sice nastupuji na jiném postu než v klubu, chci být platná i na pivotu a naskočit tam, kde mě trenér potřebuje.

Už víte, jak budete trávit léto?

Volno bude trávit hlavně s přítelem. Chceme cestovat nejen po Moravě, ale podíváme si i do zahraničí. Budeme podnikat různé výlety, věnovat se rodinám, kamarádům.