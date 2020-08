Bronzovou pohárovou medaili brala. „Jsme spokojené. Je to dobrý vstup do sezony,“ řekla.

Takže to berete tak, že jste obstály?

Samozřejmě že i bronz bereme, protože nikdo nechce skončit čtvrtý. Zároveň nás i zápas s Mostem mrzel, protože si myslím, že byl k poražení. Ale nevadí. Necháme si to na ligu. (úsměv) Celkově nám to ukázalo, že ještě máme na čem pracovat, ale i to, na čem můžeme stavět. V čem jsou naše silné stránky. Ty dva dny můžeme hodnotit pozitivně.

Jak jste připravené na novou sezonu?

Myslím si, že tréninku bylo dost, se zápasy to kvůli koronaviru bylo horší, přece jen není jednoduché přátelská utkání domluvit. Přesto si myslím, že jsme připraveny dobře. Prověrka bude až tento týden, kdy hrajeme doma s Olomoucí, ale myslím, že generálku jsme zvládly. Věřím, že to bude v pohodě.

Místo Dušana Daniše vás vede Ivo Vávra, jak vám to jde s novým trenérem?

Já si myslím, že nám to sedí, rozumíme si. Samozřejmě se to naplno ukáže až v sezoně, přece jen nejsme spolu dlouho. Stále si na sebe zvykáme, ale věřím, že by to mělo fungovat.

Přidala se k vám Petra Tichá (dříve Adámková). To asi velká posila, viďte?

Určitě. Péťa je skvělá, ve hře je na ni vidět, že má zkušenosti, má hodně co předávat, spolupracuje se nám s ní velmi dobře a víme, že spolu s Míšou Konečnou máme v nich hrozně silnou dvojici pivotek. Je třeba toho využít, takže doufám, že nám spojkám to půjde, abychom jim to tam házely, vytížily je a ony dávaly góly.

Jaké budou vaše ambice pro novou sezonu?

Samozřejmě hlavním cílem je účast v play-off. To je každý rok. Stejně jako medaile z MOL Ligy, být na předních příčkách.

Jak vám házená během nezvykle dlouhé přestávky chyběla?

Je jasné, že to bylo dlouhé, protože od března jsme se připravovaly samy. Už jsme se na první zápasy těšily. Aspoň jsme si na druhé straně během přestávky všichni uvědomili priority, zpomalili jsme, srovnali se. Tím nemyslím jen sport nebo házenou, ale celkově společnost. Určitě mi to chybělo, ale těším se na novou sezonu. A já aspoň měla čas na napsání bakalářky. Jestli hledat něco pozitivního na koronaviru, tak u mě je to tohle. (úsměv)