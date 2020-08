„Velmi důležité a cenné vítězství,“ řekl trenér Ivo Vávra na úvod. „Od prvního hvizdu bylo jasné, že se oba týmy na sebe skvěle připravily. Ukázalo se, že Olomouc je silná a ani naše vedení na začátku první půle nic neznamenalo. Obě obrany byly připravené a brankářky na obou stranách držely své týmy výbornými zákroky,“ přiznal Vávra.

On i jeho hráčky věřili, že se vyrovnanou a do posledních okamžiků dramatickou bitvu podaří dotáhnout do vítězného konce. „Tým musím pochválit za kolektivní výkon, který podpořila skvěle chytající Hanka Mučková. V prvním poločase zavřela bránu a ve druhém tým podržela v důležitých momentech,“ ocenil koučs tím, že stále je však co zlepšovat.

„Víme, kde nás ještě tlačí bota a i přes vítězství není naše forma optimální, hlavně v útočné fázi,“ dodal Ivo Vávra.

Poruba – Olomouc 22:21 (11:8)

Nejvíce branek: Tichá 7, Desortová 5/1, Kavalová 5 – T. Fryčáková 4, Kašpárková 4, Závišová 4/1.

Další zápasy: Zlín – Most 25:40 (11:21), Dunajská Streda – Šala 24:24 (12:11), Hodonín – Písek 22:32 (12:17). Utkání Prešov – Michalovce a Slavia – Veselí byla odložena.