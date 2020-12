Jak jste na tom s dárky?

Dárky mám koupené díky internetu již měsíc před Štědrým dnem. Popravdě v této době se mi ani nechce chodit po obchodě. V zásadě nakupuji spíše praktické dárky, české. O zpestření se postaral nákup pro roční vnučku Dominiku. Už se moc těším na její rozzářené oči u stromečku

Oblíbený nový seriál nebo film v době pandemie (máte Netflix, HBO). Nebo knihy, které v době pandemie osobnost přečetla?

Čas na televizi ani knihy, které mám hodně ráda, jsem paradoxně moc neměla. Čas pandemie jsme trávili na chatě, kde jsme udělali hromadu práce a ve volném čase jezdili na kole či koloběžce.

Jaký je váš vánoční rituál? Co večeříte a kdy přesně? Jak budete slavit covidové Vanoce a Silvestra? V čem budou podle vás jiné?

Poprvé od návratu ze zahraničích angažmá nebudeme na Štědrý den doma, ale u syna se snachou a první vnučkou. I zde nás ale čeká klasika – po šesté hodině večerní smažený kapr se salátem. Během své kariéry jsme ale zažila z více jak deseti sezon v zahraničí asi pět šest Štědrých večerů ve Francii či u sestry v Německu, kde ale také vždy a striktně udržují českou klasiku. Její rodina si už zvykla. (smích)

Jak se během svátků udržujete v kondici. Máte nějaký zaručený recept, jak nepřibrat?

S přibývajícím věkem je to čím dál složitější. Dokud to šlo, jezdím na kole. V tomto nečase to vidím na delší intenzivnější procházky přírodou.

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Už ani moc ne. Za ty roky moc dobře vím, že se nedají splnit. Spíše se snažím dát dlouhodobý cíl, na kterém pracuji celý rok. Zatím ale nic konkrétního pro další rok nemám. Situace je všude nejistá.

Váš ideálně strávený silvestr? Máte strach z pyrotechniky? Tip na silvestrovskou kocovinu?

Jak stárneme, tak Silvestr je čím dále více v poklidu u televize. Když je sníh, jsme rádi na chatě, kde utíkáme před celým blázincem a pyrotechnikou, kterou moc nemusím. Poslední den v roce je spíše bez alkoholu a kocoviny.