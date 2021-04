Utkání začalo podobně jako o den dříve. První šance měl domácí Plekanec, do vedení šla ale Poruba, tentokrát po trefě Endála, na něhož ještě v první třetině odpověděl Machala. V prostřední části pak byly klíčové přesilové hry.

Ostravané jednou nastřelili tyč, pak se ale prosadil Korkiakoski, aby nedlouho před druhou pauzou znovu srovnal Machala. Vrátit minimální náskok mohl hostům opět Endál, ale minul.

Třetí třetina prakticky patřila domácím Rytířům, kteří ve 47. minutě naklonili skóre ve svůj prospěch góly Melky s Kubíkem, oba hráči pak přidali ještě další dvě branky Kladna.

„Je to nepříjemné, protože obě utkání byla dobře rozehraná, ale ve třetí třetině nám to uteklo. Zatím se však nic neděje, věřím, že to nebude mít žádné psychické následky, soupeř má sice náskok dvou zápasů, ale víme, že s ním můžeme hrát. Jen musíme hrát to, co nás vždy po dvě třetiny zdobí a máme díky tomu navrch. Je to poučení,“ řekl trenér Poruby David Moravec.

„Kladno má hodně dobrých hráčů, kteří jsou silní na puku, jeden na jednoho, jsou na tom dobře fyzicky, to nám dělá problémy, když ztrácíme. Mají obrovskou sílu v soubojích, které vyhrávají. Musíme se s tím ale porvat,“ dodal Moravec.

Rytíři Kladno – HC RT TORAX Poruba 2011 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. Machala (Frye, Plekanec), 36. Machala (Jágr), 47. Melka (Marosz, Filip), 47. Kubík (Mikliš, Pitule), 51. Melka (Račuk, Pitule), 55. Kubík – 15. Endál (Raška), 24. Korkiakoski (Stloukal). Rozhodčí: Petružálek, Micka – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 7:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Filip, Račuk – Kubík, Pitule, Melka – Guman, Machač, Jelínek. Trenéři: Čermák, Burger a Kregl.

Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Urbanec, Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík – Špaček, Hudeček, Kanko – Hotěk, Toman, Endál – Korkiakoski, Raška, Brodek – Sikora, Jáchym, Stloukal. Trenéři: Moravec a Suchánek.