Neporazitelnost brněnských Hrochů skončila ve 3. kole extraligy. Postarali se o to baseballisté Arrows - svého soupeře v pátek v Ostravě převálcovali 11:1 a o den později jasně vyhráli i odvetu v Brně 14:6.

CZECH SERIES 2019 - finále baseballové extraligy: Arrows Ostrava - Eagles Praha, 16. srpna 2019 v Ostravě-Porubě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Ukázali jsme sílu v útoku, hlavně ve druhém zápase, kde jsme tlačili hned od začátku. Jsem rád, že se na pálce chytili i mladí kluci a doufám, že jim to vydrží. Z obranného hlediska jsme hráli to, co jsme si před víkendem řekli a vše dopadlo dobře,“ hodnotil dvě vítězství pro web České baseballové asociace ostravský Ondřej Santoria, který v pátek během osmi směn rozdal devět strike autů.