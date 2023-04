/FOTOGALERIE/ V pořadí je už třicátá, přesto na letošní Velké ceně Ostravy nebudou zářit velké plavecké hvězdy ze zahraničí jako v minulosti. I na jubilejním ročníku mítinku, který se koná 14. až 16. dubna v porubské kryté padesátce Sarezy a je tradičně součástí seriálu Českého poháru Arena Cup 2023, se mohou plnit limity na vrcholy sezony, tentokrát se však o ně budou snažit čeští reprezentanti.

Maďar Szebasztián Szabó, vítěz 29. ročníku Velké ceny Ostravy v plavání, 1. května 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Kromě jednoho klubu ze Slovenska a dvou z Polska jsou všechny ostatní ryze české, termínově se totiž křížíme s velkým mítinkem ve Stockholmu,“ vysvětlil předseda pořádajícího KPS Ostrava Jan Pala, proč letos nedorazí medailisté z mistrovství Evropy i světa ani úspěšní olympionici z ciziny.

Celkem je přihlášeno 395 plavců ze 60 tuzemských klubů. „Jsme rádi, že dostanou šanci. Očekáváme, že sportovní úroveň bude dobrá, z šedesátky českých reprezentantů jich na Velkou cenu Ostravy přijede jednatřicet,“ prozradil Jan Pala.

Největšími favority mezi nimi jsou pardubický znakař Jan Čejka, juniorský mistr světa i Evropy z roku 2019, a jeho klubový kolega, motýlkář Daniel Gracík, juniorský mistr Evropy a dvojnásobný světový vicemistr z roku 2022.

Závodníci mohou na mítinku splnit limity na letošní mistrovství světa v japonské Fukuoce, Letní světovou univerziádu v čínském Čcheng-tu, mistrovství světa juniorů v Izraeli, mistrovství Evropy juniorů v srbském Bělehradu, mistrovství Evropy U23 v irském Dublinu a Evropský olympijský festival mládeže EYOF ve slovinském Mariboru i pro olympiádu v Paříži 2024.

Ve skvělé formě je momentálně domácí trio Roman Procházka, Tobias Kern a Ondřej Slavík. „Jsem rád, že všichni na první pokus splnili limit na některou z letošních světových nebo evropských akcí,“ chválil své svěřence trenér Libor Kohut z KPS Ostrava.

Procházka na víkendovém mítinku v Eindhovenu potvrdil, že je nejrychlejším kraulařem v republice, když na 50 metrů volný způsob překonal deset let starý český rekord a kvalifikoval se na ME U23. Slavík v Nizozemsku zaplaval limity na 50 metrů motýlek pro MSJ a MEJ.

Kern se o týden dřív na multiutkání juniorů na Kypru kvalifikoval na MEJ hned třikrát - na 50 a 100 metrů motýlek a ve štafetě 4x100 metrů volný způsob.

„Všichni tři kluci by se na Velké ceně měli účastnit finálových bojů, ale věřím, že se poperou i o medailové stupně,“ je přesvědčen jejich trenér Libor Kohut.

„Před námi je ještě období dvou měsíců, kdy se mohou plnit limity. Očekávám, že minimálně další dvě osoby z našeho klubu to dokážou,“ konstatoval trenér KPS s tím, že teď by se to mohlo podařit plavkyním. Horkými adeptkami podle něj jsou Vandra Švidrnochová, Natálie Tužilová, Clementina Fraňková a Daniela Jandová.

Velká cena Ostravy v porubském bazénu začne v pátek 14. dubna v 16 hodin, oba víkendové dny zahájí v 9 hodin rozplavby, finále jednotlivých disciplín jsou na programu v sobotu 15. dubna od 16 a v neděli 16. dubna od 15.30 hodin.