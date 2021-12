Registrovalo se asi 126 závodníků vypsaných kategorií. Hlavní závod byl připraven na dva okruhy což dohromady činilo 9 600 metrů ve věkových kategoriích – ženy do 34 let, do 44 let a nad 45 let, muži - do 39 let, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69, a nad 70 let.

Po roční pauze Silvestrovský běh v Karviné. Vítěz si ověřoval, jakou má formu

Lidový běh byl pořadateli vyhlášen jen na jedno kolo, což činilo 4,800 m bez rozdílu věku. Výsledky zpracoval Roman Vavřík.

Start závodu spustil výstřelem z pistole starosta městského obvodu Ostrava-Hrabová Igor Trávníček. „Závod jsem odstartoval s nadšením, protože po loňské pouze jsme se zase všichni zde sešli a máme radost, že se život postupně vrací do normálních kolejí. Dnes je tento ročník symbolický. Pan Holuša se svým týmem zorganizovali od roku 1989 třicet jedna ročníků. Dnes předal štafetu. Závod v Hrabové pořádá tým Maraton klubu Seitl Ostrava pod vedením Martiny Metzové a Ladislava Dvorského. Jsme rádi, že se můžeme jak organizačně tak finančně na této akci podílet,“ řekl po startu závodu Igor Trávníček.

Závodníci obdrželi po doběhu originální medaile, diplomy a ceny. O pitný režim se po doběhu postaral Starobělský pivovar.

Výsledky nejrychlejších bez ohledu na kategorii:

Ženy: 1. Iveta Rašková (Praha) 34:44, 2. Petra Pasttorová (MK Seitl Ostrava) 34:51, 3. Magdalena Drastichová (MK Seitl Ostrava) 36:40.

Muži: 1. Lukáš Chwistek (SSK Vítkovice) 28:19, 2. Vojtěch Bárta (SSK Vítkovice) 30:48, 3. Aleš Miko (MK Seitl Ostrava) 32:16.