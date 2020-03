Účastnice olympiády v Riu 2016 stihla minulé pondělí v Praze navštívit svého kamaráda, veslaře Dukly, v úterý se přesunula do Ostravy, kde ve středu trénovala se členy Klubu plaveckých sportů (KPS).

„Pak se zavřely bazény, tak jsme ji ve čtvrtek vzali na náš trénink na suchu,“ popsal program indické rekordmanky na 200 metrů volný způsob Boris Neuwirt, trenér ostravského klubu.

K plnění limitu pro olympijské Tokio už nedošlo, Velká cena Ostravy, naplánovaná na 27. až 29. března, byla zrušena a Kataria uvízla v hotelu. Druhou šanci si naplánovala o pár týdnů později v Amsterodamu, odkud měla zabukované letenky domů. Jenže i mítink v Nizozemsku byl zrušen.

„Shivani měla štěstí. V pátek brzy ráno jsem ji vezl na vlak do Prahy, kde se jí podařilo sehnat letenky na noční spoj přes Moskvu do thajského Phuketu. Tam teď bude trénovat. Myslím si, že před uzavřením hranic to stihla jen tak tak,“ řekl trenér KPS a vysvětlil, že Kataria je členkou skupiny španělského kouče Miguela Lópeze, který pod hlavičkou mezinárodní plavecké federace FINA trénuje v Thajsku.

„A finančně jí pomáhá nejlepší indický hráč kriketu a kapitán reprezentace Virat Kohli, který v nadaci podporuje talentované indické sportovce. I její letošní krátký pobyt v Evropě jí částečně hradil,“ prozradil Neuwirt. „Se Shivani jsme v kontaktu, příští rok by v Ostravě ráda startovala,“ dodal trenér KPS.