„Všechno teď stojí. Pro trenéry, kteří byli předtím od rána do večera ve fitku, to je opravdu špatné období, přišli o osobní tréninky i příjmy. Totéž recepční, které jsou studentky. Musíme platit nájem, elektřinu i další služby, ale nejsou tržby,“ vyjmenovala manažerka Zuzana Fialová problémy, se kterými se nyní potýkají.

Normálně mají otevřeno sedm dní v týdnu, zapracovat na své fyzické kondici nebo postavě přicházely denně v průměru tři stovky lidí, staralo se o ně jedenáct trenérů a lektorů. „Snažíme se, aby se u nás lidé cítili dobře. Cvičit můžete sám v posilovně i ve skupině, zájem je tak půl na půl,“ přiblížila Fialová dřívější program.

Do října nabízeli až deset různých lekcí denně. „Na jaře jsme žádali o kompenzaci, kterou jsme už dostali, a teď jsme o ni požádali znovu,“ vysvětlila manažerka, že část finančních ztrát se podaří pokrýt.

Nečekají ale pouze na pomoc státu. „Fungujeme na bázi členství. Po první vlně covidu jsme udělali i měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční nebo dvouleté a necháváme na lidech, ať si vyberou. První vstup je zdarma, aby si u nás našli to své, a když se jim to zalíbí, začlenili se. Někdo chce nabrat, jiný zhubnout, další zpevnit. Snažíme se každému poradit, jak by měl cvičit, aby dosáhl výsledku,“ popsala postup, jehož součástí je odborná analýza těla, konzultace s trenérem i sestavení jídelníčku.

Členů mají téměř dvě stovky, včetně nastávajících maminek, důchodců a cizinců. „Jsou z Nizozemska, Švédska i Brazílie. Do Ostravy jezdí pravidelně za prací a k nám si chodí zacvičit.“

Zaplatit členství jde i v lockdownu. „Někteří to dělají, aby nám pomohli, v tom je to fajn. O měsíce, kdy fitness bylo zavřeno, se jim prodlouží. Pomáhá nám i firma Tieto, která ho má jako benefit pro své zaměstnance,“ prozradila Fialová.

V Individual.Fitness jsou aktivní i sami, cvičení přesunuli na sociální sítě. „Snažíme se rozjet on-line kurzy a lidé o ně mají zájem, protože jsou zvyklí něco dělat. Venku je zima, takže nemůžou jít běhat, na kolo nebo na brusle a snaží se doma podle nich cvičit. I to nám finančně trošku pomáhá,“ dodala Fialová.

Podle odhadu vývoje situace by se česká fitcentra snad mohla znovu otevřít 30. listopadu. „Na tu chvíli se moc těšíme, i když nevíme, jestli lidé začnou chodit hned nebo až po Novém roce. Záležet bude na nařízených omezeních – kolik lidí tam může být najednou, jestli budou zase zakázané sprchy nebo šatny. Když to bylo předtím, nechtěli lidé chodit a teď, když je venku zima, tak určitě nebudou chtít jít domů zpocení,“ konstatovala manažerka.