/FOTOGALERIE/ Ani jedna ze tří mladých českých dvojic s divokou kartou si hlavní turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024 v Dolních Vítkovic nezahraje. Nejblíž k postupu ze středeční kvalifikace byly Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou. Vicemistryně Evropy do 22 let v úvodním kole porazily Američanky Cannon s Kraft 2:1, ale ve druhém se neprobily přes Němky Ludwig a Lippmann. Podlehly jim 0:2.

Markéta Svozilová. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Aspoň jednu výhru jsme si přály, takže máme splněno,“ jásala Neuschaeferová po dopolední výhře nad Američankami Cannon s Kraft 2:1 (19, -19, 12), která byla překvapením kvalifikace. I do 2. kola šly Češky s velkým odhodláním, které ovšem ztroskotalo především na Ludwigové.

Ostravský sen mistrů světa Perušiče a Schweinera? Pošesté zažít nedělní boje

„Němky hrály dost zkušeně, nepustily nás k žádnému bodu,“ mrzel Martkétu Svozilovou výsledek 0:2 (-15, -14) ve druhém duelu. „Z naší strany tam nebyla odvaha, neriskovaly jsme a to na tuhle úroveň nestačí,“ připomenula Kylie Neuschaeferová, že J&T Banka Ostrava Beach Pro je součástí seriálu nejvyšší světové kategorie Elite 16.

„Je to pro nás motivace makat na sobě,“ konstatovala Svozilová. „Nebát se vyššího bloku a riskovat ztráty,“ doplnila její parťačka z písku, na kterém společně tráví už druhý rok. „Atmosféra byla úžasná, před tolika diváky jsem hrála poprvé,“ svěřila se Svozilová. „Byl to hrozně krásný pocit slyšet fandit lidi česky a vědět, že to myslí upřímně,“ souhlasila Neuschaeferová.

Přijely fandit, nakonec si zahrály

Už po prvním zápase skončila kvalifikace pro Češky Magdalénu Černou a Andreu Lorenzovou. Původně na turnaji hrát neměly. „Do Ostravy jsme přijely podpořit Kylie s Maki, a když už jsme tady byly, zapsaly jsme se na rezervní list. V úterý odpoledne nám volali, že jeden tým nepřijel a jestli chceme hrát,“ vylíčila cestu na písek pod vysokou pecí Lorenzová, pro kterou to byla premiéra.

Nastoupily proti ostříleným Brazilkám Agathě s Rebeccou. „Když jsme zjistily soupeřky, tak jsme byly nadšené. Agátha, která je na vrcholové scéně x let, je náš vzor, takže je to zážitek na celý život,“ smála se Lorenzová i přes porážku 0:2 (-13, -11). „Byla to super zkušenost. Neměly jsme co ztratit a za výkon se nemusíme stydět,“ doplnila Černá, která pod vysokou pecí už v minulosti hrála pod příjmením Dostálová.

Na pláži čeká nová trofej. Kdo zvedne nad hlavu čtyři kila trubek s míčem?

V 1. kole kvalifikace skončil také nově složený mladý český pár David Westphal a Tadeáš Trousil. Stopku jim vystavili Američané Evans s Budingerem. „Ještě nás čeká dlouhá cesta, abychom se dostali na jejich level,“ konstatoval Trousil po prohře 0:2 (-16, -15).

„Ukázalo nám to, že k těm nejlepším máme ještě daleko, ale zároveň i to, že se s nimi dá hrát,“ dodal Trousil. „Bylo to ale úžasné. Nikdy jsme nehrál před tolika lidma,“ přiznal Westphal.

Do boje jdou české jedničky

Ve čtvrtek do turnajových bojů poprvé zasáhnou české jedničky. Jako první se na centrkurtu představí mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem proti Nizozemcům van de Veldemu s Immersem (10.20 hodin) a ve druhém duelu narazí na italský pár Cottafava – Nicolai (18.00).

S divokou kartou startují v hlavním turnaji Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem, kteří začínají s Nizozemci Boermansem a de Grootem (14.00).

V turnaji žen jsou s divokou kartou Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, jejich prvními soupeřkami budou turnajové čtyřky, Kanaďanky Melissa a Brandie (15.00).