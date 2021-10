Usměvavý a oproti českému člověku v průměru o hlavu menší šedovlasý muž japonských rysů v civilu rozhodně nepůsobil jako potomek staré samurajské rodiny ze Shizuoky. Jakmile se ale převlékl do oděvu známého jako kimono a – po povinném úklonu – vešel na cvičební plochu, rázem jej obklopila autorita. A také účastníci kurzu.

„Síla není zapotřebí, bez ní jste schopni praktikovat karate po celý život,“ radil v průběhu celého semináře prostřednictvím tlumočnice Petry. Shihan (šihan, česky mistr dané školy, oficiální titul) Masaru Miura vycházel z vlastních zkušeností, letos slavil dvaaosmdesáté narozeniny. Černý pásek, 9. dan, měl notně obnošený, téměř bílý.

„O.K., Good!“ chválil v angličtině Ivu (hnědý pásek) za postup při nácviku krytu ze sparringpartnerkou. Karatistka ze Slaného brala jeho slova nejen jako „neuvěřitelnou poctu“, ale i závazek, aby se daleko více snažila. Shihan se mnohdy i obešel bez překladatelky, stačil mu úsměv a prst u hlavy coby univerzální gesto: Přemýšlej!

Na desetiletého Jarka vytáhl „ito“, tedy provázek. „Fyzika se nedá obejít, začátečník si musí správě zafixovat pohyby,“ vysvětloval o pomůcce sloužící v napjatém stavu k udržení správné vzdálenosti rukou. Malý karatista z Vinařic nedokázal ani své pocity ze cvičení s jedním z posledních žijících mistrů Shotokan Karate-Do popsat.

„I já se musím naučit své velké břicho plynule vytočit a vyhnout se soupeři,“ poznamenal Honza z Ostravy, bývalý detektiv a vedoucí ochrany a kontroly v jedné z velkých regionálních firem. Semináře se podle něj zúčastnily i legendy českého karate: Jan Sochatzi či Karel Strnad. Rovněž jedna z evropských mistryň Sabina Křížová.

Shihan Masaru Miura to neměl ani nějak extra daleko, z Japonska totiž už dávno přesídlil do Itálie a stal se hlavní postavou Shotokan Karate International Federation (SKIF) za Evropu. „Federací může být kolik chcete, ale karate je jenom jedno, a to nás spojuje,“ dodal s tím, že sám začal trénovat dané bojové umění až ve třinácti letech.