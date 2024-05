Jde o Paříž! V Ostravě budou zářit olympijské hvězdy i čeští mistři světa

/FOTOGALERIE/ Na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro nechyběli ani jednou, za pár týdnů přijedou plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner do Dolních Vítkovic už pošesté. Kromě pozice českých jedniček poprvé jako úřadující mistři světa, kteří byli minulý týden uvedeni do Síně slávy Českého volejbalu. Od 6. do 9. června budou bojovat o železnou trofej pro vítěze, kterou zatím nezískali, na písku pod vysokou pecí skončili třikrát druzí (2019, 2021, 2022) a dvakrát čtvrtí (2018, 2023).

Jako dva horníci se na turnaji v Ostravě 2019 radovali z 2. místa Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner. Vloni české jedničky vybojovaly v Mexiku titul mistrů světa a letos byly uvedeny do Síně slávy Českého volejbalu. Za pár týdnů se do Ostravy vrátí. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň