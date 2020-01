„My jsme nedali skoro nic a oni své možnosti s přehledem proměňovali,“ uvedl zkušený zadák.

Výsledek 1:11 odpovídá realitě a kvalitě soupeře, proti kterému jste hráli?

Zákeřná hned první otázka. (úsměv) Realitě… My jsme předvedli to, co jsme předvedli, to je realita. Nepovedlo se nám to, ukázalo se, že s takovým soupeřem jen běhat nestačí. Samozřejmě jsme do toho dali všechno, ale byl to z naší strany trochu zmar. Lítali jsme od ničeho k ničemu.

Nepomohly vám ani nastřelené tyčky, že?

Samozřejmě. My jsme nedali skoro nic a oni své možnosti s přehledem proměňovali. To je trochu smůla, protože mohlo to být veselejší, ale my jsme tady nepřišli si zahrát veselejší florbal. My jsme chtěli vyhrát, to se nepovedlo. Ani nastavení na zápas. Chtěli jsme co nejdéle hrát s vyrovnaným stavem, aby byli nervózní, a máme šanci se o to porvat. To se nepovedlo. Nedali jsme šance, kdybychom vedli 1:0, chovali by se jinak, protože jsou namyšlení. Taková je jejich mentalita.

Jak vás ovlivnil začátek druhé třetiny? Za stavu 0:3 jste asi přišli s tím, že se ještě chcete porvat o výsledek, jenže po sedmi vteřinách jste inkasovali…

(pousměje se) Samozřejmě nikdy nepomůže, když si člověk něco řekne, sebere veškerou energii na to, že chce otočit, ale přijde ztráta za brankou, říkáme si, že chceme mít pokrytý střed, jenže tam nikdo nebyl… Škoda.

Berete výsledek jako ostudu?

Ne, prostě je to výsledek, jsou horší zápasy. Beru to tak, že jsme prohráli a každá prohra vás posouvá dopředu. Oni samozřejmě hrají proti deseti kvalitním soupeřům ve své lize, my si zahrajeme dva, nebo čtyři za celou sezonu. Nevím, co tady potom chceme předvádět. Myslím si, že kdybychom hráli jako Vítkovice švédskou ligu, a měli bychom v ročníku dvacet kvalitních utkání, tak to vypadá úplně jinak. To je čistě můj názor. Prostě nejsou tady kluci, kteří by byli zvyklí na tuto úroveň.

Zvláštností bylo, že utkání pískaly ženy Sandra Zurbuchenová a Corina Wehingerová. Už jste to zažil?

Zažil a byly to ty samé, myslím, že to bylo na Euro Floorball Tour. Proti nim asi nemůžu říct zlé slovo, zvládly to obstojně, byť některé situace se nám nelíbily, ale to je v každém utkání. Víc bych se k rozhodčím asi nechtěl vyjadřovat.

Na další utkání mezi Classicem a Wilerem, z něhož vzejde váš soupeř pro zápas o bronz, se kouknete?

Ani nevím, chuť dívat se na florbal teď úplně není. Ale asi jo, je třeba se připravit. Teď musíme ten výsledek hodit za hlavu, v uvozovkách, samozřejmě nejde to úplně smazat. Musíme se z toho poučit, protože každá prohra vám něco dá do budoucna. Dostali jsme super lekci pro play-off v naší lize. Dá se říct, že spokojenost. Dostali jsme facku. (úsměv)

Pomůže vám aspoň ten vstřelený gól Josefa Rýpara? Je to k něčemu?

Pro diváky. Ale chtěli jsme jim aspoň nějakou radost udělat, když už vážili cestu, investovali do toho peníze i čas. Šancí jsme měli dost i na to, abychom jim radost udělali vícekrát. Škoda.

Jací byli diváci? Podporovali vás?

Super. Máme super diváky a moc jim za to děkujeme. Neříkám, že je venku krásné počasí, ale mohli být jinde, zajít si do kina, ale přišli tady. Za to jim děkujeme.

Třeba mohli zajít na švédský thriller…

Spíše horor. (zasměje se)