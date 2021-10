Podívejte se: Dubrovník patřil judistům. Z Baníku bodovali Rýpar a Silvestr

/FOTOGALERIE/ Na českém šampionátu v Olomouci vybojovali čtyři medaile, teď o sobě judisté 1. JC Baník Ostrava dali vědět i za hranicemi republiky. Reprezentanti do 23 let Radek Rýpar, Matěj Silvestr a Kristýna Polášková se o víkendu představili v Evropském poháru mužů a žen v chorvatském Dubrovníku. Medaili sice nepřivezli, ale oba závodníci v soutěžích mužů se probili až do finálových bloků, což je další zápis do historie ostravského klubu.

Evropský pohár judistů v chorvatském Dubrovníku. | Foto: Evropská federace juda

Český mistr do 60 kg Radek Rýpar narazil v 1. kole na Bulhara Grigorova a po dlouhém boji v prodloužení se nakonec radoval z výhry. Prolomil tak smůlu z úvodních kol, která ho na minulých turnajích provázela. Přes Chorvata Zorotoviče a Brita Parka pak prošel v Dubrovníku až do semifinále. V něm se mu však nedařilo a do finále postoupil jeho protivník Auer z Rakouska. V boji o bronz, který v judu získávají dva závodníci, pak Rýpar nestačil na Itala Monticoneho a skončil na nepopulárním 5. místě. Matěj Silvestr, český vicemistr ve váze do 100 kg, v úvodním klání nenašel recept na Němce Herbsta, ale v opravách prošel dál přes Ázerbájdžánce Nasiriho v boji na zemi. Ve svém prvním zápase o bronz na evropské scéně svedl s Britem Gregorym více než vyrovnaný souboj, technikou uchi mata se dostal dokonce do vedení na wazari a byl velmi blízko medaili. V posledních vteřinách utkání však stav neudržel a skončil pátý. Třetí zástupkyně ostravského klubu Kristýna Polášková, česká vicemistryně ve váze do 57 kg, nestačila v úvodním kole na Kypřanku Evripidou a turnaj pro ni skončil.