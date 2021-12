„Lídři týmu Šimon Křížek, Jiří Lindovský, Ondřej Hula a Dominik Motyka drželi přístupem a motivací správnou bojovou morálku. Kvality ukázali i mladí závodníci, kteří naskočili do soutěže v těžkých utkáních a dokázali je dotáhnout do vítězného konce. Byli to především Václav Novobilský, Tomáš Vontor, Šimon Fulneček a Václav Čech. Všichni jmenovaní by ale byli k ničemu, kdyby za nimi nestáli další členové týmu, kteří na svou příležitost čekají a musí ještě dozrát věkově i výkonnostně,“ pochválil trenér Dušan Kozel celé družstvo. Dorostenci Baníku se stali mistry po devíti letech.

Medaili vybojovaly i ostravské ženy. Jejich šampionát hostily pražské Vršovice a pro většinu týmu Baníku ve složení Prausová (-52 kg), Chytrá (-57 kg), Václavková (-63 kg), Kokešová (-70 kg) a Čerchlová (+70 kg), který je věkem ještě v juniorské kategorii, to byl první turnaj na této úrovni. Podlehl v něm (1:4) a Pardubicím (2:3), ale porazil Czech Masters Judo Club (4:1) a získal bronz. Navíc hned v prvním zápase se zranila opora Tereza Václavková, což výrazně ovlivnilo další boje.

Na cenný kov nedosáhli v extralize jen ostravští muži. Nastoupili v sestavě Rýpar (-60 kg), Šmehlík, Křížek (-66 kg), Tatarin, Lindovský (-73 kg), Ježek, Hanzel (-81 kg) Randl (-90 kg, Silvestr (+90 kg) a v základní skupině porazili domácí Vršovice (4:2) i Litoměřice (4:2), ale podlehli Liberci (2:4) a v semifinále pak i silnému USK Praha (0:6). K souboji o bronz, který byl už součástí slavnostního Judo Show Cupu, se z Vršovic přesunuli do haly Na Folimance. Před zaplněným hledištěm ale 1. JC Baník podlehl KP Brno 2:4 a zopakoval tak nejlepší výsledek tohoto tisíciletí, 4. místo z roku 2016.

„Bylo velkou neznámou, co udělala covidová sezona s ostatními týmy. Naše mladé družstvo reprezentantů do 23 let a dorostenců posílili slovenský reprezentant Milan Randl a trojnásobný olympionik Jaromír Ježek. Medaile nám unikla jen o pověstný vous, takže v příští sezoně nemůže být náš cíl nižší,“ hodnotil trenér Miroslav Hvozdovič výsledek mužského týmu 1. JC Baník.