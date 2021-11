Mistrovské tituly vybojovali v Brně Tomáš Vontor (do 55 kg) po vítězství nad čtyřmi soupeři a Jiří Lindovský, který v nejsilněji obsazené kategorii do 73 kg s 52 závodníky musel v cestě za zlatem porazit šest protivníků. Bronz ve stejné váze získal po šesti výhrách Filip Kršňák.

Ve finálovém souboji judistů Baníku do 81 kg předvedli oba čeští reprezentanti výborné výkony, úspěšnější byl nakonec Dominik Motyka, který porazil svého mladšího kolegu z klubu Šimona Fulnečka. Bodoval i Šimon Křížek (do 61 kg) - po dlouhém prodloužení v semifinále nenašel v duelu o bronz recept na soupeře a skončil pátý. Michal Čerchla (do 90 kg) obsadil 7. místo.

„Tomáše Vontora zastihlo mistrovství ve velice dobré pohodě, zaslouží pochvalu za výborný výkon. Jiří Lindovský a Dominik Motyka potvrdili role favoritů na jednu z medailí, svými výkony podepsali tvrdou celoroční přípravu. Filip Kršňák je objevem letošní sezony, tvrdě na sobě zapracoval a byl odměněn bronzem. Šimon Křížek sice medaili nezískal, i když byl asi největší favorit na zlato. Zdravotní komplikace mu však nedovolily umístit se výše, Jeho páté místo bereme jako moc pěkný výsledek,“ hodnotil trenér Baníku Dušan Koza brněnský šampionát.

Tři bronzové kovy získaly judistky Silvie Rapčanová (do 48 kg), Pavla Vavřinová (do 57 kg) a Dominika Kuželová (do 63 kg). Bodovala i pátá Alexandra Kokešová (do 70 kg). „Holky mě svými výkony mile překvapily. Nejvíc mladá Pavla Vavřinová, která musela vyhrát pět utkání, přesto to na vítězství nestačilo,“ hodnotil trenér výkony děvčat a také je pochválil za přístup v přípravě.

Na letošním šampionátu mužů a žen v Olomouci vybojovali z 1. JC Baník medaile Radek Rýpar, Matěj Silvestr, Kristýna Polášková a Tereza Václavková. Další přidali na přeboru ČR U13 a U15 v Jablonci nad Nisou Vojtěch Stark, Manolis Kuluris, Jakub Ciora, Matyáš Huvar, Jan Pospíšil a Melichar Škoda.

V Brně nezůstali pozadu ani judísté z oddílů v okolí, kteří jsou v tréninkové skupině SCM Ostrava Dušana Kozy a Jiřího Svitiče. Ondřej Hula (Slezan Opava) ovládl po pěti výhrách váhovou kategorii do 60 kg. Ladislav Pastornický (MSK Judo Karviná) bral bronz ve váze do 73 kg po pěti vítězstvích a jedné porážce. Leona Ščerbová (TJ Ostrava) přemohla všechny čtyři soupeřky a ve váze do 57 kg se stala českou mistryní.