Nejcennější titul českého mistra v nejnižší váhové kategorii mužů do 60 kg obhájil Radek Rýpar, který oba své zápasy vyhrál na ippon před časovým limitem. I jeho kolega, junior Jakub Vršek, předvedl bojovný výkon a po jednom vítězství a dvou prohrách obsadil 5. místo. Od bronzu ho dělilo jedno vítězství, stejně jako Filipa Malaczynského v kategorii do 66 kg. Ač prvním rokem junior, nebál se zvučnějších jmen a s bilancí dvě výhry a dvě prohry skončil pátý.

Do finále mužů do 100 kg se probojoval Matěj Silvestr, který souboj s domácím Davidem Klammertem dotáhl do prodloužení. Teprve v něm olympionikovi z Tokia podlehl a získal stříbro.

Stejný cenný kov do sbírky 1. JC Baník přidala v soutěži žen Kristýna Polášková. Na cestě do finále váhové kategorie do 57 kg předvedla suverénní výkon se třemi výhrami a v souboji o titul se jí podařilo skórovat na wazari proti dlouholeté české reprezentantce Lucii Chytré (Sokol Vršovice), ale pak své vedení neudržela. První medaili na ženském šampionátu vybojovala juniorka Tereza Václavková. S bilancí tří výher a jedné prohry získala bronz ve váže do 63 kg. Blízko ke 3. místu byla i Markéta Čerchlová (do 78 kg), ale nakonec skončila pátá.

Úspěšné tažení judistů Baníku pokračovalo v Olomouci i v neděli, kdy ostravský tým ovládl základní skupinu dorostenecké ligy. Porazil v ní všechny soupeře, Judo Club Havířov 8:0, Energy Judo Team 7:1, Judo Čáslav 7:1, Judo Klub Olomouc 5:3 a Judo SKKP Brno 8:0. Do finálové skupiny postoupil z prvního místa!