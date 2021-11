Tomu se říká skvělá forma! Mladí judisté 1. JC Baník Ostrava vybojovali na přeboru republiky kategorií U13 a U15 o víkendu v Jablonci nad Nisou šest medailí, z nichž jedna byla zlatá, dvě stříbrné a tři bronzové.

Úspěšná výprava judistů 1. JC Baník Ostrava na přeboru ČR kategorií U13 a U15 v Jablonci nad Nisou. | Foto: Foto: 1. JC Baník Ostrava

Z vítězství se v Jablonci radoval Vojtěch Stark (do 66 kg), který porazil všechny tři soupeře. Druhá místa obsadili se čtyřmi výhrami a jednou porážkou Manolis Kuluris (do 46 kg), Jakub Ciora (do 50 kg), Matyáš Huvar (do 55 kg) a Jan Pospíšil (do 66 kg). Bronz si za čtyři vítězství a jednu prohru odvezl Melichar Škoda (nad 66 kg).