PÁTEK 8. ŘÍJNA

LEDNÍ HOKEJ: Extraliga: Vítkovice Ridera - Litvínov (17.30).

STOLNÍ TENIS: Extraliga mužů: TJ Ostrava - KT Praha (18).

SOBOTA 9. ŘÍJNA

BASKETBAL: Liga mužů: BK Opava - USK Praha (18).

FOTBAL: Kvalifikace o ME U19 ve Frýdku-Místku: Česko - Severní Irsko (15, Stovky). MSFL: Vratimov - Otrokovice (10.15), Dolní Benešov - Baník Ostrava B (15). Divize F: Nový Jičín - Rýmařov (10.15), Vítkovice - Frenštát (15, hřiště Provaznická), Frýdlant - Heřmanice a Dětmarovice - Bohumín (oba v 15). Krajský přebor: Břidličná - Fulnek, Brušperk - Petřvald na Moravě, Jakubčovice - Háj ve Slezsku a Dolní Datyně - Hlubina (vše v 15). I.A třída - skupina A: Hradec nad Moravicí - FC Vřesina a Darkovičky - Ludgeřovice (oba v 15), skupina B: Řepiště - Dobratice (11.15), Jistebník - Stonava, Vratimov B - Staré Město a Dobrá - Baník Albrechtice (vše v 15). I.B třída - skupina A: Chomýž - Slavia Opava, Velké Heraltice - Žimrovice, Jindřichov - Hlavnice a Vítkov - Slavkov (vše v 15), skupina B: Darkovice - Záblatí, Slavoj Rychvald - Hrabová, Třebovice - Hať, Krásné Pole - Ostrava-Jih a Svinov - Klimkovice (vše v 15), skupina C: Staříč - Raškovice, Baška - Inter. Petrovice, Sedliště - Hnojník, Horní Suchá - Mosty a Petřvald u K. - Vendryně (vše v 15), skupina D: Vlčovice - Skotnice, Veřovice - Lískovec a Kopřivnice - Tichá (vše v 15).

LEDNÍ HOKEJ: I. liga: AZ Havířov - Kolín a Frýdek-Místek - Benátky n. J. (oba v 17ú.

STOLNÍ TENIS: Mistrovství ČR mužů, žen a kategorie U21 v Havířově (10).

VOLEJBAL: Extraliga mužů: Black Volley Beskydy - VK Ostrava (17).

NEDĚLE 10. ŘÍJNA

BASKETBAL: Liga žen: SBŠ Ostrava - Žabiny Brno (17, hala Tatran).

FLORBAL: Superliga mužů: FBC Ostrava - Black Angels (17). Extraliga žen: FBC Ostrava - Kunratice (14).

FOTBAL: Divize F: Karviná B - Bílovec (10.15, hřiště Bažantnice), Havířov - SO Bruntál (10.15, hřiště Prostřední Suchá), Polanka - Opava B (15). Krajský přebor: Kobeřice - Slavia Orlová, Oldřišov - Lok. Petrovice, Pustá Polom - Čeladná a Krnov - Český Těšín (vše v 15). I.A třída - skupina A: Mokré Lazce - Štěpánkovice a Zlatníky - Slovan Ostrava (oba v 10), Kravaře - Stará Bělá, Bolatice - Malé Hoštice a Kozmice - Chlebičov (vše v 15), skupina B: Bystřice - Lučina a Libhošť - Jablunkov (oba v 15). I.B třída - skupina A: Velké Hoštice - Město Albrechtice a Krásné Loučky - Budišov n. B. (oba v 10), SO Bruntál B - Krnov B (15), skupina B: Bohuslavice - Strahovice a Šilheřovice - Chuchelná (oba v 15), skupina C: Věřňovice - Oldřichovice a Nýdek - Lok. Petrovice B (oba v 15), skupina D: Tísek - Spálov, Mořkov - Jeseník n. O., Kozlovice - Fryčovice a Starý Jičín - Ostravice (vše v 15).

HÁZENÁ: Extraliga mužů: Frýdek-Místek - Jičín (18).

LEDNÍ HOKEJ: I. liga: Frýdek-Místek - Kolín (16).

SOFTBALL: Extraliga žen - případný čtvrtý zápas finále play-off: Arrows Ostrava - Jourds Praha (15).

STOLNÍ TENIS: Mistrovství ČR mužů, žen a kategorie U21 v Havířově (9).

PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA

LEDNÍ HOKEJ: I. liga: Poruba - Třebíč (18).

STOLNÍ TENIS: Mistrovství ČR mužů, žen a kategorie U21 v Havířově (9.30).