Působil jako redaktor Nové Svobody, někdejšího předchůdce Deníku, stal se vedoucím redaktorem ČTK, mnoho let byl i šéfredaktorem časopisu Horník, který pod jeho vedením získal Evropskou cenu. Stal se i mluvčím OKD v dobách, kdy si ještě revír vedl hospodářsky zdatně.

Narodil se 5. srpna 1938 v Moravských Budějovicích, gymnázium absolvoval ve Znojmě, ale pak už jej studium na Vysoké škole báňské v Ostravě natrvalo přivedlo do Severomoravského kraje, konkrétně do Karviné. Ke studiu technickému přidal i studium humanitních oborů, absolvoval postgraduálně i Fakultu žurnalistiky UK v Praze.

Jeho láska ke sportu vyústila v působení v řadě regionálních sportovních oddílů. Nejvíce ho zlákala házená. A to se projevilo i tím, že patřil do výboru Baníku Karviná. V poslední době mu již zdravotní stav nedovoloval aktivně se zapojovat do sportovního dění, nicméně jej pořád pečlivě sledoval. Byl také dlouholetým spolupracovníkem právě Deníku.

Čest jeho pamtáce.