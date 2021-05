„Minulý týden strašně pršelo, okolí bylo pod vodou a ještě dnes je závodiště podmočené. Velkou cenu jsme museli zrušit, teď s Asociací skokového poháru domlouváme náhradní termín,“ řekl Pavel Hudeček, trenér a předseda pořádajícího JK Baník Ostrava.

Kvůli silnému dešti se nejel hlavní závod ani v roce 2014. Prestižní seriál tak letos zřejmě zavítá na parkúry do Staré Bělé až v červenci.

„Kdybychom měli závodiště pískové, Velká cena by se teď jela,“ konstatoval Hudeček. „I když hodně prší, podloží u písku je takové, že voda do něj vsákne a dá se jezdit i za deště. Když naprší na trávě, začne to být hluboké a klouže to. Koním se musí do podkov našroubovat ozuby, což je asi třícentimetrové železo, aby jim to na trávě neujelo,“ vysvětlil rozdíl.

„S Frenštátem jsme jen dvě závodiště s trávou, na kterou to chce speciální okutí za dva tisíce korun. Všichni pořád jezdí na písku, tak se tomu vyhábají. Před patnácti lety, kdy jsme měli ještě všichni travnatá závodiště, bylo u nás v hlavní soutěži Velké ceny čtyřicet koní. V současné době jsme rádi, když jich přijede dvanáct,“ posteskl si předseda.

I v JK Baník se už dva roky snaží o změnu povrchu kolbiště ve Staré Bělé. Rekonstrukci za 20 milionů korun by zvládli za měsíc. „Příspěvek nám slíbilo město Ostrava, o dotaci jsme požádali i Národní sportovní agenturu a předtím ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale zatím se neděje nic,“ popsal situaci předseda jezdeckého klubu.

Dalšími zastávkami Českého skokového poháru 2021 v Moravskoslezském kraji jsou Velké ceny Opavy (8. srpna) a Frenštátu pod Radhoštěm (29. srpna).