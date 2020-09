O osudu střetnutí, které oba týmy nakonec pojaly jako přátelák a v němž trofej v podobě Slezského kylofu brali po vítězství 24:20 domácí, rozhodne disciplinární komise Ragbyové unie.

Předpokládá se však, že bude kontumován ve prospěch ostravského celku. „Musím přiznat, že za celou svou kariéru jsem tohle ještě nezažil,“ řekl prezident a hlavní kouč A-týmu Mariánských Hor Dalibor Čech.

Zdroj: TJ Sokol Mariánské Hory

Laxnost svých hráčů nechápal ani trenér Havířova Pavel Indrák. „Informační systém ragbyové unie je už plně elektronický, papírování skončilo někdy před rokem. Smůla byla, že já i druhý trenér Kovács jsme se vraceli po dovolených domů až o víkendu. Kdybychom přijeli v pátek, tak zjistíme, že některým hráčům vypršely lékařské prohlídky. Ale divím se, že to nikdo z nich neřešil. To by je pak člověk zabil,“ kroutil hlavou.

„Přitom jim chodí na e-mail, který zadali při registraci, s předstihem upozornění, že tehdy a tehdy končí platnost vaší lékařské prohlídky. Kdyby se to stalo u dvanáctiletého, nebo i šestnáctiletého teenagera, tak to ještě pochopím, ale abychom vodili za ručičku třicetileté chlapy, to fakt nechápu,“ musel si ulevit Indrák.

Samotný zápas nabídl zajímavou podívanou a přetahovanou o skóre až do posledních okamžiků. Tři minuty před koncem vedl Havířov o osm bodů, Ostravané však ještě zabojovali a naklonili výsledek i trofej na svou stranu.

„Je to třetí letošní vítězství nad našim nejčastějším soupeřem. Každé utkání bylo jiné, ale derby je vždy velmi vypjaté. Jsme rádi za výhru,“ uvedl Dalibor Čech. „Utkání ukázalo hodně našich chyb, na kterých musíme zapracovat. Především pak na individuálních dovednostech s míčem,“ dodal jeho kolega z ostravské lavičky Rob Vann.