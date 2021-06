„Z partnerky jsem obrovsky nadšený. Myslím, že jsme si sedli po všech stránkách. Marek Zelinka náš pár skvěle vyčaroval,“ poděkoval pětatřicetiletý Verner odbornému poradci soutěže. Zelinka ji v roce 2015 vyhrál s herečkou Marií Doležalovou.

„Přál jsem si, aby si partnerka přála i mě a nedošlo třeba k tomu, že profesionální tanečnice zakroutí hlavou a řekne ‚Jé, tak toho ne!‘, což se naštěstí nestalo,“ oddechl si krasobruslařský mistr Evropy z roku 2008.

Coufalová ve StarDance dovedla před deseti lety k vítězství herce Romana Vojtka. „Přála jsem si, aby si můj taneční partner chtěl zatančit a neměl to tak, že jde do práce. Zkoušeli jsme takový freestyle a myslím, že ten nám rozhodně půjde. Mojí ambicí je neotrávit Tomášovi tanec a opravdu bych si přála, aby ho to bavilo,“ uvedla pro Českou televizi pětatřicetiletá rodačka z Olomouce, kde učí v taneční škole Coufalovi.

„Jedinou věc, kterou mi sport vzal, jsou taneční, nikdy jsem do nich nechodil. Teď mi ji dal zpátky v tisícinásobné míře,“ prozradil trojnásobný český olympionik. „Tanec mě během krasobruslařské přípravy vždycky bavil, ať už to byl hip hop, moderna nebo typ scénického tance. Na baletní průpravu vzpomínám velmi rád, měl jsem několik velice přísných lektorů,“ dodal tatínek devítiměsíčního syna Tomíka.

Na StarDance se moc těší, i když od bývalých účastníků ví, že ho čeká pořádná dřina. „Ta mi nevadí. Podle sestavy osobností to bude i obrovská zábava,“ konstatoval bývalý krasobruslař. Společnou přípravu zahájí pár Coufalová - Verner v polovině srpna.