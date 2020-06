Hostil ji Karlovarský kraj. „Olympiáda je velice krásný a úplně jiný závod. Jsou na ní další sporty i televizní kamery, má odlišnou atmosféru a povzbuzování. Jsem rád, že Vojta, u kterého jsem cítil víc nervozity než u závodů Českého poháru, to zvládl. Jen mu trochu nesedělo, když se ho začali vyptávat novináři. To se ale poddá, na tréninku se mluvit nebojí,“ s úsměvem prozradil jeho trenér Stanislav Žídek po soutěži v Ostrově.

Český titul vybojoval Warisch v Pardubicích, kde porazil deset soupeřů. „Chtěl být mistrem a věděl, že jde o hodně, takže byl velice koncentrovaný. Oba jsme se těšili z výkonu, který předvedl,“ chválil svého svěřence Žídek, který je zároveň předseda ostravského klubu a Českého svazu krasobruslení.

Jaký je na tréninku? „Pracuji s ním velmi rád od jeho pěti šesti let, kdy přišel z Opavy do Ostravy. Je to velice šikovný kluk, ale nesmí zapomínat, že i ti talentovaní musí tvrdě pracovat, a když se učí nějaký složitý prvek, na jednom tréninku ho musí udělat třeba i dvanáctkrát. Když už ale vidím, že toho má plné kecky, snažím se trénink koordinovat tak, aby nebyl jednotvárný. Přejdeme na jiný prvek a pak se vrátíme,“ popsal kouč.

„Vojta rád skáče a učí se nové věci. Myslím si, že ho baví a sedí mu dvojitý axel, letí při něm do dálky. Přál bych si, aby to tak vydrželo a pomalu jsme začali pracovat na další otáčce navíc,“ ocenil Žídek provedení královského skoku, který má o 180 stupňů vyšší obrátku než ostatní. A zlepšovat budou i techniku bruslení.

„Musím říct, že Vojta se dnes už umí soustředit na závody, ty nejdůležitější zajel zcela koncentrovaný. Pocitově jsem byl hrdý nejen na výsledek, ale na to, co předvedl, a to je důležité,“ svěřil se Žídek. Mladý krasobruslař, který v dubnu oslavil dvanácté narozeniny, ho potěšil i během koronavizové pauzy. „Viděl jsem přes kameru, že je ochotný a schopný pracovat, i když nad ním nikdo nestojí a dostává jen pokyny na dálku,“ ocenil jeho přístup. Od pondělí už znovu trénují na ledě.