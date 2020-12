„Měli jsme štěstí, že podle plánu vyšla organizace společného mistrovství čtyř zemí na Polsko. Proběhlo klidně, hlídaly se hygienické předpisy,“ hodnotil předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Žídek víkendový šampionát v polském Těšíně. Při neúčasti závodníků z Maďarska startovali jen Poláci, Slováci a Češi.

Těm šlo kromě národních titulů o nominaci na lednové mistrovství Evropy v chorvatském Záhřebu. To ale bylo o víkendu zrušeno. „Velmi mě to mrzí, těšil jsem se,“ přiznal Jiří Bělohradský, celkový vítěz kategorie mužů.

Chyběl v ní Michal Březina, který čeká v Kalifornii na zelenou kartu. Bez ní by se nemohl vrátit do USA, kde s rodinou žije. V Těšíně by vyhrál suverénně, rozhodčí jeho jízdy ohodnotili mimo soutěž z videa a loňský šampion za ně získal 221,52 bodu.

Teď krasobruslaři vyhlížejí březnové mistrovství světa ve švédském Stockholmu. „Je to kvalifikace na olympiádu,“ vysvětlil bronzový medailista z ME 2013 Březina. Kromě něho se na svět kvalifikovala sportovní dvojice Jelizaveta Žuk – Martin Bidař a taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. Česká mistryně Eliška Březinová vyjela body ve volné jízdě. Bude mít šanci splnit na závodech limit i v krátkém programu?