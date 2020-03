V hlavním městě Estonska se od 2. března konalo MS juniorů. Osmnáctiletá Natálie a dvacetiletý Filip na něm obsadili 16. místo a před světovým šampionátem seniorů od 16. března v kanadském Montrealu se místo naplánovaného kempu v USA rozhodli kvůli hrozbě karantény pro týdenní přípravu v Tallinu.

„Znamenalo to rychlé zrušení původních a nákup nových letenek do Montrealu. Pak se šampionát zrušil a společně jsme hledali cesty, jak je co nejdřív dostat domů,“ popsal situaci Oubrecht.

„Natálie s Filipem preferovali let do Vídně, odkud to mají do Brna blíž, ale podařilo se mi je přesvědčit, ať letí raději do Prahy. Jak prozíravé to bylo řešení, se ukázalo v následujících hodinách, kdy se uzavřely hranice,“ vylíčil šťastný návrat českých mistrů domů.