Šestý už byl po krátkém programu bez čtverného skoku. „Ztratil jsem minimálně deset bodů,“ přiznal jednatřicetiletý český reprezentant, který žije i trénuje v Kalifornii a od organizátorů Americké brusle dostal osobní pozvánku. Jeho volnou jízdu pak rozhodčí ohodnotili jako pátou nejlepší z jedenácti předvedených.

„Cítil jsem se lépe, bylo to živější a jiné byly i skoky,“ vrátil se ke druhé části soutěže. Po roce a půl sledovali dění na ledě v Orleans areně diváci. „Bryan Adams je pro ně ikona, takže mě podpořili hned od začátku a dokázali se vžít do té atmosféry. Kdyby tam nebyli, energie by určitě nebyla taková,“ ocenil reakci publika na hudbu u své volné jízdy.

Druhý start v Grand Prix čeká Březinu koncem listopadu v Rusku. „Cestovat budu dva dny, protože je to v Soči a tam se nedá letět jinak, než přes Moskvu. Ale zase to začíná vypadat jako sezona, závody se normálně rozjely, a to je povzbuzující,“ potěšilo českého krasobruslaře, který se chystá i na mistrovství čtyř zemí. Letos ho před Vánocemi bude hostit Spišská Nová Ves na Slovensku.

„Pak asi zůstaneme na pár dní v Česku, aby naši také viděli malou,“ vysvětlil, že by svou dceru Nayu Rose, která v únoru oslaví druhé narozeniny, rád vzal do rodného Brna. A po vánočních svátcích bude Březina ve Spojených státech pokračovat v přípravě na lednové mistrovství Evropy v estonském Tallinnu a únorovou olympiádu v Pekingu.