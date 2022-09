OBRAZEM: Skoky, zvedačky, piruety. V Ostravar Aréně řádí vycházející hvězdy ledu

/FOTOGALERIE/ Jsou z dvaatřiceti zemí a zatím ještě sbírají zkušenosti v mezinárodních závodech. Výkony na ledě ale už mnozí z nich ukazují, že za pár let by z vycházejících hvězdiček mohly vyrůst velké krasobruslařské hvězdy a zazářit třeba na zimní olympiádě za čtyři roky v Itálii. V těchto dnech ovládli Ostravar Arénu a bojují o medaile na České brusli, druhé zastávce prestižního sedmidílného seriálu Grand Prix juniorů, který do Ostravy zavítal už podvanácté v historii.

