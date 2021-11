/FOTOGALERIE/ Na Americké brusli v Las Vegas obsadil v říjnu jako nejlepší evropský krasobruslař 6. místo, ale na Rostelecom Cupu o víkendu v ruském Soči skončil český olympionik Michal Březina až desátý. Po první části soutěže se čtverným salchowem byl i ve svém druhém závodě prestižního seriálu Grand Prix šestý, ale ve volné jízdě tuto pozici tentokrát neudržel.

Český krasobruslař Michal Březina při posledním startu na společném mistrovství čtyř zemí, které v prosinci 2019 v Ostravar Aréně suverénně vyhrál s velkým náskokem. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„V krátkém programu bylo všechno na sto procent. I dnes jsem se cítil dobře, ale ne tak, jako včera,“ konstatoval po volné jízdě jednatřicetiletý rodák z Brna „Na začátku jsem do všeho šel, ale dal jsem do toho trošičku moc síly. Prostě jsem to přepálil a pak nebyl schopný udržet výjezd,“ viděl důvod pádů u čtverného salchowa a trojitého axela. „Zbytek programu nebyl tak špatný, zajel jsem ho stejně jako na Skate Amerika až na flipa. Toho budu muset natrénovat, už je to podruhé a trenér mě asi zabije,“ obával se návratu do Kalifornie reakce kouče Rafaela Arutjunjana.