Radost i zklamání. Český titul Jiří Bělohradský získal, ale o ME přišel

Soutěž mužů na mistrovství čtyř zemí, které se při neúčasti maďarských krasobruslařů zúžilo v polském Těšíně na tři, vyhrál Jiří Bělohradský. Domácího Kornela Wittowského na 2. místě porazil o 24 bodů. „Jsem moc rád, že jsem mohl závodit, ukázat nové programy a to, co jsem natrénoval, i když to bylo složitější,“ prozradil vítěz. Český titul získal podruhé, předtím uspěl v Katovicích 2016. Na lednové mistrovství Evropy v Záhřebu ale nepojede, šampionát zrušil koronavir.

Mezinárodní mistrovství ČR v krasobruslení v Ostravar Aréně, 13. prosince 2019 v Ostravě. Na archivním snímku Jiří Bělohradský. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Velmi mě to mrzí, těšil jsem se. Připravím se tak na příští Evropu,“ slíbil Jiří Bělohradský. Do Polska nemohl z USA přiletět Michal Březina, jeho jízdy rozhodčí ohodnotili mimo soutěž z videa a loňský šampion za ně získal 221,52 bodu. Sestra Eliška Březinová se druhou nejlepší volnou jízdou posunula z 5. na 2. místo v celkovém pořadí žen, lepší byla jen Polka Jekatěrina Kurakova. Soutěž pěti juniorských tanečních párů s náskokem 21 bodů vyhráli Denisa Cimlová - Vilém Hlavsa, titul má i sportovní dvojice Jelizaveta Žuk - Martin Bidař. Mistrovství krasobruslařů čtyř zemí v polském Těšíně: Konečné pořadí - muži: 1. J. Bělohradský (ČR) 193,67, … 5. Reštenko (ČR) 150,96. Ženy: 1. Kurakova (Pol.) 178,54, 2. Březinová 146,84, 3. Rychtaříková 138,25, … 13. Gajdošová 101,61, 15. Motlochová (všechny ČR) 96,65. Sportovní dvojice - senioři: 1. Žuk - Bidař (ČR) 143,5, junioři: 1. Kuciánová - Vochozka (ČR) 112,33. Taneční páry - junioři: 1. Cimlová - Hlavsa 148,93, … 4. Pejchová - Mencl 106,12, 5. Zelená - Novák (všichni ČR) 100,32.