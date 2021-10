Naposledy světová elita mladých krasobruslařů startovala na ostravském ledě v roce 2018, soutěže se tehdy zúčastnilo 130 reprezentantů ze 37 zemí. Všechno připraveno bylo i na Czech Skate 2020, jenže nakonec se v Ostravar Aréně v září nebruslilo. Dva měsíce před akcí Mezinárodní bruslařská unie ISU celý seriál Grand Prix juniorů zrušila bez náhrady. Důvodem byly komplikace s cestováním a možná karanténa kvůli pandemii koronaviru.

Aktivní Bruslařský klub Ostrava, který od roku 1999 už uspořádal deset závodů a finále seriálu GPJ i mistrovství světa juniorů (2003), si požádal o nejbližší volný termín a pro rok 2022 uspěl. I to by mohlo hrát roli při dalším pokusu získat do Ostravar Arény podruhé v historii mistrovství Evropy seniorů. Premiéru mělo v lednu 2017, letos před kandidaturou Českého krasobruslařského svazu pro rok 2024 dostala přednost Budapešť.