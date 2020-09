Český juniorský mistr světa z roku 2016 po rozpadu úspěšného páru, který tvořil s Annou Duškovou, dlouho hledal novou partnerku. Na ledě to chvíli zkoušel s Běloruskou Hannou Abrazevič, ale nefungovalo to. Pak se dal dohromady s Jelizavetou Žuk a před rokem spolu začali trénovat v týmu Niny Mozer v Moskvě. Předvedli se ve speciálně vytvořené národní kategorii na mistrovství čtyř zemí vloni v prosinci v Ostravě a měli úspěch.

Na závody ale nemohli, rodačka z Jekatěrinburgu čekala na povolení ruské federace, aby mohla reprezentovat Česko. Dostala ho 1. dubna, jenže to už sezonu předčasně ukončil koronavir.

Český krasobruslař před ním stihl z Moskvy uprchnout. „Líza tam zůstala a pak jsme spolu nebruslili pět měsíců, což je pro naši disciplínu hrozně moc dlouhá doba,“ přiznal Bidař.

Znovu se setkali až koncem července, kdy se partnerce podařilo přiletět do Česka. Na led spolu vyrazili v Praze, kde teď oba žijí a trénují. „Takový náš boss je Tomáš Verner. Zastupuje naši trenérku, se kterou jsme v kontaktu. Dohlíží na nás, pomáhá nám s organizací i vším ostatním,“ vysvětlil juniorský mistr světa.

Do Ostravy se sportovní dvojice vrátila koncem srpna na prověrky české reprezentace. „Původně jsme chtěli udělat nový program, ale vůbec jsme neměli možnost to stihnout. Volná jízda je z minulé sezony,“ řekl Bidař poté, když v Ostravar Aréně dozněl hit Ave Maria.

„Program nemáme ještě naježděný, takže to nevypadá úplně moc dobře. Zvedačky jsme mohli trénovat individuálně s jinými partnery, ale choreografii ne. Dnes jsme volnou jeli poprvé v sezoně a podle toho to vypadalo, takže je na čem stavět,“ kriticky hodnotil Bidař předvedený výkon.

„Udělat prvek sám o sobě je docela lehké, udělat dva prvky za sebou je o trošku těžší, ale udělat jich jedenáct, to už je něco úplně jiného. Dnes jsme jich udělali poprvé všech jedenáct a nebylo to nejlepší. Už od čtvrtého jsme cítili, že to není úplně ono. Byla to pro nás taková zkouška ohněm, ale přežili jsme,“ usmál se Bidař.

„Pět měsíců jsme každý trénovali v jiné zemi. Prověrky jsou vlastně začátek sezony a ten je vždycky nejtěžší. Program budeme nacvičovat a doufáme, že teď budeme pokračovat už jen tou lepší cestou,“ doplnila Žuk. Jejich první společný závod by měl být koncem měsíce v německém Oberstdorfu. „Byli bychom šťastní, kdyby naše premiéra vyšla,“ shodli se.