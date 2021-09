Doplnil tak Michala Březinu, jeho sestru Elišku a sportovní dvojici Jelizaveta Žuk - Martin Bidař, kteří se kvalifikovali už ze šampionátu. „Musel bych hodně pátrat v paměti, kdy jsme jako Česká republika obsadili na olympiádě všechny kategorie. Je to prostě paráda,“ radoval se z úspěchu mladého páru Stanislav Žídek, předseda Českého krasobruslařského svazu. Naposledy k tomu došlo ještě ve společném Československu na hrách v Albertville 1992.

Taschlerovi zahájili soutěž dvaceti párů výborně, po rytmickém tanci byli druzí. „Škoda toho twizzlu, ze kterého jsem ve volné jízdě vypadla, mohla to být medaile,“ mrzela Natálii nečekaná chyba.

Zdroj: Youtube

„Kdyby mi to ségra sama neřekla, vůbec jsem si toho nevšiml,“ s úsměvem přiznal Filip. „Jsme hrozně šťastní, pořád máme jen takové útržkové dojmy, bude asi dlouho trvat, než si to všechno spojíme,“ podělil se za oba o první dojmy po závodě.

„Kvality už nám ukázali ve Stockholmu na světovém šampionátu, tam už jsme věděli, že na to mají a jsem moc rád, že to tady potvrdili. Musím se přiznat, že jsem byl trochu nervózní, ale je to super, jsem nadšený. I když se maličká chybička vloudila, tak to bylo moc hezké, ke sportu to prostě patří. Natálie a Filip mají energii, sílu v odrazu, drive v celkovém provedení,“ chválil Stanislav Židek mladé tanečníky, kteří nyní musí s trenéry vyřešit další průběh jejich, teď už olympijské, přípravy.

Nebelhorn Trophy 2021:

Soutěž tanečních párů: 1. Turkkila - Versluis (Fin.) 181,19 bodu, 2. Müuller - Dieck (Něm.) 173,74, 3. Kazakova - Revija (Gruz.) 173,20, 4. Garabedian - Senecal (Arm.) 173,03, 5. Taschlerová - Taschler (ČR) 172,98.