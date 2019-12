Dohromady se dali vloni v listopadu, naplno trénovat začali v lednu. Na soutěžní led vyjeli v srpnu v německém Dortmundu, ostravský šampionát byl teprve jejich sedmý společný závod!

Do loňska byl na ledě sám. „Sóla mě vždycky bavila, rád jsem skákal a točil sám piruety,“ vylíčil krasobruslař.

Změna přišla nečekaně. „Z Prahy se mi ozvala paní trenérka Silná, jestli bych nechtěl zkusit taneční páry. Vyzkoušel jsem si to s Denisou a chytlo mě to,“ popsal svou cestu do nové kategorie, ve které se vůbec neskáče.

Změnu zvládl velice dobře. Jak je to možné? „Řekl bych, že kvalitními základy, které jsem dostal v Krnově od paní trenérky Kubové a mohl s nimi pracovat dál i v jiné kategorii,“ vrátil se Hlavsa na začátek své kariéry.

Při přechodu pro něho byla nejtěžší technika bruslení. „V tancích je mnohem těžší, dbá se hodně na hrany. V sólech jste na ledě sám a jízdu si můžete upravovat, zatímco v páru jsou dva lidi a dva mozky. Musíte se napojit na jednu vlnu a přemýšlet stejně jako vaše partnerka nebo partner,“ vysvětlil záludnosti společného bruslení. Hlavsa žije v Krnově, kde studuje gymnázium, jeho partnerka v Praze. Tam spolu také trénují. „Teď se věci trochu změnily, začali jsme víc trénovat v Miláně u bývalé mistryně světa Barbary Fusar᠆-Poli. Připravujeme se s jejím celým italským týmem,“ prozradil Hlavsa.

Během společného mistrovství čtyř zemí měl v hledišti Ostravar Arény fanclub z Krnova. „Jelo se nám výborně. Moc si jejich podpory cením, je to klub, ve kterém jsem jedenáct let vyrůstal a jsem moc rád, že se na mě přijeli kouknout,“ usmál se krasobruslař.

V Ostravě se mladému tanečnímu páru dařilo – získal hned dvě medaile v soutěži juniorů a také překonal svůj bodový rekord. „Je to pro nás motivace do další práce. Teď se těšíme na lednovou olym᠆piádu mládeže v Lausanne a porovnání se soupeři z Ruska, Ukrajiny a Ameriky To bude velmi těžký závod,“ konstatoval Hlavsa. I proto čeští tanečníci už 27. prosince vyrazí za přípravou do Itálie.