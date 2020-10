O sedm měsíců později, než bylo v plánu, ale zdá se, že přece, dojde na očekávanou titulovou MMA bitvu ve welterové váze (do 77,1 kg) mezi maďarským bijcem Máté Kertezsem a českým favoritem a obhájcem pásu Davidem Kozmou (ve výřezu).

Jen vyprodanou Ostravar Arénu v Ostravě vystřídá prázdná brněnská Zoner Bobyhall. Vedle návratu Karlose Vémoly do klece jde o hlavní tahák dnešního Oktagonu 17.

Půjde o odvetu za dva roky starý duel, který tehdy ovládl karvinský rodák. Stejný cíl má Kozma i tentokrát. „Vyloženě se na zápas nikdy netěším. Ale těším se na ten pocit vítězství po něm. To je vždy nejvíc,“ popisuje v rozhovoru pro Deník osmadvacetiletý zápasník.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Z původního soubojev Ostravě sešlo kvůli opatřením v boji s koronavirem jen tři dny před zápasem. „To je to nejhorší, co se může stát. Příprava na pětikolový zápas byla tvrdá, ale zbytečná,“ krčí rameny Kozma s tím, že se udržoval ve formě.

„Trénovali jsme venku, protože všechny tělocvičny byly zavřené. V létě byl dán nový termín a já tak začal opěts přípravou na říjen. Teď do toho snad nic vejít nemůže,“ je rád David Kozma.

Zrovna pro zápasníky je však období nejistoty a nevědomosti, zda a na kdy se mají chystat, ubíjející. „Štvalo mě to, ale Ondra Novotný a Pavol Neruda (promotéři organizace Oktagon MMA) říkali, ze turnaj udělají, ať se děje cokoliv. Já jim věřil a poctivě se tak na zápas připravoval,“ podotýká Kozma.

Jeho přípravu situace v Česku i ve světě ale výrazně neovlivnila, jen nesměl odjet do zahraničí. „Byl jsem jen v Praze, ale u nás mám sparingů dost, takže jsem se vším spokojený,“ říká.

Zápasníci se musí vyrovnat s neobvyklými podmínkami a jistou formou Bubliny, známou především ze zámořských sportů. „Před vstupem na hotel do Brna jsme ukázali negativní covid testy a až do zápasu musíme zůstat. Jakmile do Bubliny vstoupíme, máme zakázáno vyjít ven a stýkat se s jinými lidmi, abychom se nenakazili,“ přibližuje Kozma.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Prostředí brněnské haly nijak neřeší, naopak komorní atmosféru ano. „Je mi jedno, kde zápasím. Akce bude bez diváků, takže jestli to je Praha, Brno nebo Ostrava, mi je fuk. Soustředím se jen na svůj výkon. Co mi ale vadí, je právě nepřítomnost lidí. Mám rád vyprodané haly a své blízké v hledišti. Ale nedá se nic dělat. Pro všechny je to stejné a musíme se s tím poprat,“ uvědomuje si.

Od soupeře čeká výbornou připravenost. „Chce ten titul hodně a nedá mi to zadarmo. Nevadí, aspoň to bude skvělý zápas, ale vítězem budu já,“ uzavírá sebevědomě David Kozma.

Zdroj: Oktagon MMA

Po řadě odkladů, změně místa i soupeřů, a bez diváků. Na úplně jiný turnaj Oktagon, než jaký ho měl čekat v březnu doma v Ostravě, se nyní musel nachystat i Matěj Kuzník. To poznal i pár desítek hodin před vypuknutím dění v Zoner Bobyhall.

Měl se střetnout v domluvené váze do 70,3 kilogramu Františkem Fodorem. Ten však ve čtvrtek večer odpadl. Včera promotéři sehnali narychlo náhradu. Je jím bojovník Muai Thai Olomouc Štěpán Guba. „Je to plné změn, snažím se to ale nevnímat, jen polykám zprávy od trenérů a jinak se tím nezabývám. Soustředím se na výkon a přeju si, aby to dopadlo,“ řekl Deníku Kuzník.

Že by jej však dění okolo mělo ovlivňovat, si ale nepřipouští. „Pár dní zpátky jsem nedoufal, že se turnaj uskuteční, byl jsem tak méně soustředěný, ale řekl jsem si, že si tím nebudu zatěžovat hlavu a budu se chovat tak, jako by vše mělo na sto procent být. A budu zodpovědný. Přece jen mám za sebou dost zápasů a mnohokrát se řada věcí kolem nich měnila, takže se na to dokážu adaptovat,“ připomněl pětadvacetiletý zápasník.

Zdroj: Oktagon MMA

Než se uzavřel do Bubliny Oktagonu, trénoval pouze doma. I on se totiž musel vyrovnat s tím, že byly veškeré vnitřní prostory pro sportovce uzavřeny. „Trénovat se dá všude a kdykoliv, je to jen o přístupu a chtění. Není to lehké, ale jak jsem řekl, je to o adaptaci na změny,“ prozradil s tím, že třeba omezil kontakt s lidmi. „Když jsem se s někým střetl, ptal se jsem se, jestli není nemocný. To poslední, co bych chtěl, je být nakažený,“ dodal Kuzník.

Na prostředí brněnské haly, byť prázdné, se těší. „Už jsem tam dvakrát zápasil a pokaždé vyhrál. Sedí mi to tam, je to pro mě vítězná hala, takže jsem s tím sehraný,“ pochválil si s dovětkem, že bez diváků půjde o tvrdší trénink.

„Myslím, že mě to nerozhodí, i když to nebude mít ideální atmosféru,“ doplnil na závěr Matěj Kuzník.