„Na jedné straně pozitivní, protože jsem vyhrál. Na druhé ale soupeř neměl tolik zkušeností v MMA, původně jsem ho nechtěl na poslední chvíli brát,“ řekl Deníku Kuzník na adresu protivníka, jež je sice elitou v thai boxu, ale v MMA se ještě neukázal.

U Kuzníka ale zvítězila touha zápasit, jelikož vinou zranění kolene a odkladů kvůli koronaviru se v kleci objevil poprvé od listopadu 2018. „Trochu mě ale naštvaly reakce lidí,“ dodal.

Jaké reakce?

Je škoda, že místo toho, aby hodnotili výkony sportovců, tak se řeší to, že jim nešly kódy k pay-peer-view (placený přístup k přenosu) a podobně. Celkově je to smíšené. Ale jsem motivovaný, za pár týdnů bych měl mít nový zápas, takže uvidíme.

Jak těžké bylo se přeorientovat na jiného soupeře na poslední chvíli? Navíc jste nevěděl, jestli se povede někoho narychlo sehnat.

V daný moment jsem to úplně neprožíval, spíše jsem čekal, co se stane. Nijak jsem se na to nesoustředil, jde o věci, které neovlivním. Jediné, co můžu dělat, je být psychicky v pohodě a dát váhu. To byl můj úkol. Doufal jsem, že někoho dostanu, i když už jsem myslel, že to nevyjde.

Kdy jste se dozvěděl, že to bude zrovna Štěpán Guba?

V den vážení, v době, kdy jsem už myslel, že nikoho neseženou. Proto jsem se pořádně najedl, nebylo mi pak nejlépe, a do toho mi řekli, že zápas bude. Ze začátku jsem to ani nechtěl přijmout, ale pak jsem si řekl, že bude lepší zápasit.

Hrálo roli, že jste dva roky nezápasil?

Ano. Celkově změn bylo v poslední době strašně moc. Od místa konání galavečera, termínů, soupeřů, kdy někteří měli problém s váhou, jiní zase zranění. Nikdo se pak nemůže divit, že mou prioritou bylo prostě zápasit.

To jste musel podstoupit doslova rychlopřípravu…

S trenérem jsme se podívali na jeho zápasy a vymysleli i taktiku. Večer po vážení jsme měli lehčí trénink, stejně jako v den zápasu, oba jsme využili k praktické přípravě. To se vyplatilo, protože techniku z ní jsem dvakrát použil i v zápase.

Byť jste nakonec neměl tak zkušeného soupeře, ceníte si právě z těch důvodů, které jste vyjmenoval, i tohoto vítězství?

Jak už jsem minulý týden řekl, pro mě bude prvním vítězstvím to, že jsem nějaký zápas budu mít. Navíc už před zraněním jsem měl plno zápasů, které mi byly přesouvány, takže komplikací bylo hodně. Prostě prokleté. (usmívá se) Ale snad už je to za mnou.

Jen ale řekněte. Kdybyste měl být v kůži soupeře a možnost jít do utkání takhle pozdě, vzal byste ho?

Těžko říct, v jeho kůži jsem nebyl. Ale myslím, že pozitivní pro něj bylo, že byl outsider a mohl jen překvapit. Akorát nečekal, že dostane takovou melu, jakou dostal. On si totiž myslel, že to bude víc v postoji, prostě rvačka, ale já logicky věděl, že budu chtít jít na zem, kde on je nulový. A pak vyhraju.

Vy jste před zápasem i během něj měli výměnu názorů. Můžete přiblížit, o co šlo?

Já měl taktiku ho z postoje hodit na zem a upáčit. Ale nechtěl jsem mu ublížit, abych mu zbrzdil kariéru. V předzápasovém medailonku se vyjádřil, že doufá, žes ním snad nebudu házet a prát se na zemi jako holka. Že tohle je mazlení a on chce pořádnou přestřelku v postoji. No, tak jsem mu ukázal ostravské mazlení. Myslím, že se mu to moc nelíbilo a pro příště snad změní názor. (úsměv) Po zápase jsem se ho ještě ptal, jestli je v pohodě, před vyhlašováním mi ale řekl, že jsem se pral jako holka. To bylo trochu nesportovní, posléze jsem na to reagoval, ale už jsme si to vyříkali. Je to kluk, který se snaží, maká, přeju mu jen dobré.

Tím, že ještě nezápasil v MMA, mohl být pro vás nečitelný. Neobával jste se?

Ani ne. Věděl jsem, že do čeho jdu, že jsem lepší, a vyhraju. Nebyl způsob, jak by mě mohl porazit, ledaže by mě nějak trefil. Stejně bych to ale nevzdal. Já jsem komplexní zápasník, kdežto on kvalitu na zemi nemá. Je jednostranně zaměřený na postoj. Toho jsem využil a ukázal mu, co je MMA.

A jak jste prožíval třídenní Bublinu Oktagonu?

Nevadila mi. Sice bych se rád prošel venku, ale takhle jsem se aspoň mohl koncentrovat na zápas, k čemuž přispělo i to, že jsem měl vypnuté sociální sítě. Jen jsem si četl, odpočíval a procházel vzorce, jak by ten zápas mohl probíhat. Člověk byl tři dny zavřený, skoro s nikým se nepotkával, ale nebylo to strašné.

Oslavil jste vítězství?

Oslavil jsem to tak, že jsem se pořádně najedl. A bral jsem to jako dobrý předzápas na duel, který mě nejspíš čeká za pět týdnů. Aspoň takhle jsem to pochopil z komunikace s Ondrou Novotným (promotér Oktagonu). Teď si pár dní odpočinu, shazování bylo náročné, ale pak budu pokračovat v přípravě.

Vnímáte jako výhodu, že na další zápas dojde už brzo?

Je dobré, že po tomhle utkání nejsem zraněný a můžu trénovat. Fakt, že budu muset znovu shazovat, může být pro tělo zátěž, tak uvidíme, jak to zvládne. Zvlášť, když bych teď měl jít ve váze do 68 kilogramů, místo lehké váhy (70 kg). Takže jdu ještě o dvě kila níž. Šlo to ale dobře, tak věřím, že to dám, protože do budoucna bych chtěl jít do šedesát šestky. Uvidíme, jak to dopadne, jak mi to bude vyhovovat.

Už víte, kdo vás čeká?

Ještě nevím. Ale já to neřeším. Hlavně potřebuju po té dlouhé pauze zápasit.