A rodák z Ostravy si věří. „Moc se těším, jelikož to bude největší galavečer v roce, kvůli té startovce ostře sledovaný, navíc jsem hodně dřel. Od září jsem v zápřahu, mám formu a doufám, že ji prokážu,“ říká Kuzník. „Od Marka čekám tvrdý box, je to hlavně postojář, ortodoxní kickboxer, a i když vím, že i na zemi umí, tak myslím, že tam budu dominovat spíše já,“ uvažuje nad duelem.

Myslí si, že to bude jiný zápas, než jaký se čekal na začátku roku ve vyprodané Ostravar Aréně. „Měli jsme spolu jít už dvakrát, nevyšlo to, teď už ano, a i když bez diváků, tak jsem za to rád. Přípravu jsem vyšperkoval do detailu,“ upozorňuje Matěj Kuzník.

„Poslední výhra mě nabila, ani jsem neměl pauzu a hned jsem začal makat. To mi sedí, protože když si člověk dá přestávku, pak se do toho těžko dostává. Stejně mi vyhovuje i tlak, pod kterým jsem,“ dodává.

Nejsledovanějším zápasem galavečera však bude bitva mezi Karlosem Vémolou a Václavem Mikuláškem. Kuzník věří více favoritovi. „Myslím, že je to jasné. Bude to tah na jednu branku, Vémola bude dominovat, vyhraje v prvním kole. Samozřejmě i v MMA se může stát cokoliv, ale tady je to velmi nepravděpodobné, protože Vémola je zápasník jiných kvalit než Vašek,“ má jasno.

Naproti tomu jiný ostravský zápasník – Ondřej Raška – soudí, že Mikulášek není úplně bez šance. „Bude záležet, jak dobrý bude mít Vašek pohyb, jak přesně bude mířit. Přece jen si musíme uvědomit, že stačí jeden dva dobré údery a je vymalováno. Naproti tomu Karlos bude chtít do toho vlítnout, hodit Vaška na pletivo a tam to ubít, nebo uškrtit,“ předpovídá.

„Vašek má šanci, a ta bude růst s každým dalším kolem, pokud má fyzičku. Pokud se Karlosovi nepodaří zápas ukončit, může to pro něj být frustrující. Myslím, že bude záležet na Vaškových schopnostech boxovat z ústupu a pohybu. Jeho mrštnosti a hbitosti. Nesmí stát, jinak bude snadný cíl,“ pokračuje Raška.

„Celkově se i jako divák na Oktagon 19 těším, protože tam budou zápasit kluci, které znám, moji kamarádi, takže jsem zvědavý, jak to dopadne,“ uzavírá Ondřej Raška.