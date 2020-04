Možný útok na třetí trofej kariéry však letos Kvitové zhatí pandemie koronaviru, kvůli které byl nejslavnější a pro mnohé nejoblíbenější turnaj sezony zrušen. „Je to smutné. Ale beru to, jak to je,“ konstatovala.

Letošní ročník turnaje byl oficiálně zrušen. Jak zlá je to zpráva pro dvojnásobnou šampionku Wimbledonu?

Je to turnaj, který mám ze všech nejraději a je asi jasné proč. Ale už jsem delší dobu čekala, že to asi nepůjde. Momentálně jsou důležitější věci na světě, než je tenisový turnaj. Beru to, jak to je. Vždycky jsem se snažila ve Wimbledonu hrát, i když to třeba nebylo úplně pravděpodobné, ale pokaždé jsem to zvládla. Teď o to přijdu, ale na druhou stranu o to přijdeme všichni.

Mrzí to u tohoto grandslamu dvojnásob?

Je to takové smutné pro nás v tenisovém světě, přece jen je Wimbledon jeden z nejpopulárnějších turnajů, je to chrám tenisu. Je to turnaj, jehož zrušení mě v letošní sezoně zasáhlo nejvíc.

Sezona se teď chystá na pokračování na betonech, když to dobře dopadne?

Zatím to tak vypadá, myslím, že nikdo nechce ukončovat sezonu předčasně. Od srpna se má hrát v Americe, ale jestli to nechají a dopadne to tak, to opravdu nevím. Myslím, že to bude těžké zvládnout, ale když to půjde, tak všichni samozřejmě budeme jen rádi.

Jak trávíte čas po příletu z Indian Wells, kde se turnaj nakonec neuskutečnil?

Po příletu z Ameriky jsem byla jenom doma, obětovala jsem čtrnáct dnů jen tomu, aby bylo jasné, že nejsem nakažená. Jsem v pořádku, to je důležité. Doma cvičím, běhám, mám doma i běžecký pás. Jsem ve spojení s kondičním trenérem a mám plány, co mám dělat.

Jak udržujete kontakt s blízkými a rodinou ve Fulneku?

Už jsem za nimi prakticky i mohla jet, ale nechtěla jsem riskovat, přece jen nikdy nevíte. Nechci tím zatěžovat rodiče a jsem ráda, když jsou v bezpečí domova. Samozřejmě si voláme skoro každý den a udržujeme kontakt.

Nedávno přišla zpráva o odložení olympijských her na příští rok. Jak se těšíte do Tokia?

Hlavní je, že se olympiáda nezrušila, že se jen posunula. To je hodně dobře pro všechny. Věřím, že to bude taková oslava toho všeho, čím jsme si v momentální situaci prošli, že to oslavíme sportem a že to všechno bude dobré. Je to rozumné řešení a pokud se tam dostanu, tak budu velmi ráda a budu se velmi těšit na to, až to vypukne příští rok.