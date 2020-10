Další těžkou ránu utrpěli organizátoři mezinárodního tenisového turnaje žen J&T Banka Ostrava Open 2020. Po vítězce nedávného French Open Ize Šwiatekové se akce nezúčastní ani domácí Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská vítězka a aktuální osmá hráčka světa ve čtvrtečním videorozhovoru s médii oznámila, že ukončila sezonu.

Petra Kvitová ve Fulneku, červenec 2014, oslava titulu ve Wimbledonu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Hrála jsem v Paříži dlouho a změna povrchu teď není ideální. Moje tělo není připravené na to odehrát turnaj na tvrdém povrchu v plném zápřahu," uvedla Kvitová, která to dotáhla na French Open do semifinále.