Na začátku týdne ohlásila hvězdná česká tenistka Petra Kvitová: se svým koučem Jiřím Vaňkem tvoříme pár. Že nejsou vztahy mezi sportovkyněmi a jejími trenéry ojedinělé a mohou fungovat, dokazuje partnerství fenomenální kajakářky Štěpánky Hilgertové a jejího manžela Luboše. Dvojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná mistryně světa je se svým mužem již pětatřicet let. Provdala se za něj v osmnácti a brzy přivedla na svět syna Luboše juniora.

Luboš a Štěpánka Hilgertovi spolu žijí od roku 1986. | Foto: archiv

„Pro mě byla rodina vždycky jedna z nejvyšších hodnot. Otěhotněla jsem brzo, protože nám s manželem bylo jasné, že chceme být spolu a chceme dítě. A že se budeme snažit si život zařídit tak, abychom mohli dělat, co nás baví. Ale nikdo netušil, jestli sport bude na vrcholové úrovni, nebo jen na výkonnostní v rámci republiky, bývalo by mi to asi i stačilo,“ vzpomíná Štěpánka Hilgertová.