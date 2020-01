1050 lidí vyběhlo úderem sobotní desáté hodiny ranní od pily na Ostravici směrem nahoru. Ti nejzdatnější s cílem vydržet na trati měřící 11 400 metrů s převýšením 736 metrů celých čtyřiadvacet hodin!

KILPI LH24

Začal tak devátý ročník extrémního zimního závodu Kilpi LH24, jenž spočíval v opakovaném zdolávání beskydské královny, Lysé Hory. Letos zpočátku přálo počasí a trasa byla tím pádem „rychlá“. Víťa Otevřel z Čeladné (závodící v týmu se ženou Kristýnou) zvládl první kolo za hodinu a osm minut.

Úvodní okruh je delší, startuje totiž od pily dole na Ostravici. Ty další pak vedou ze Sepetné na Lysou Horu a stále dokola, dokud je vůle a síla.

REKORD RADKA CHROBÁKA

Rekord drží Radek Chrobák z roku 2018, který během 24 hodin zvládl absolvovat okruh čtrnáctkrát a v nohách měl tak neuvěřitelných 160 kilometrů.

První časomíra je kousíček za trafostanicí, vyráží se po červené turistické značce, pod Butořanku. Silnice je suchá, až po necelém kilometru se objevují první zmrazky. Tempo asi sedm minut na kilometr se však záhy propadá doslova drasticky; stejně, jako se prudce zvedá kopec. Trasa tu vede přímo nahoru lesem a je to nejhorší, nejpomalejší úsek LH 24.

VYPRODANÉ NESMEKY

To je šusťákovka dávno okolo pasu, rukavice pryč z prstů, pot teče zpod šátku, rukávy vyhrnuté nahoru. Bohatě stačí pouze dvě trička a tříčtvrteční šortky. První model univerzálních bot pro terén i asfalt Hoka One One Challenger ATR je fajn volbou. Samozřejmě, všude už mají nesmeky (na startu vyprodali všechny, sedm stovek kusů) a klapou si do rytmu podpůrnými hůlkami.

Zpátky na obvyklé cestě nad Lukšinec, pokryté jakžtakž sněhem, se běží. Po křížení trati – nesrazit se ze závodníky pádící z „Lysé“ – přichází naopak nejhezčí, nejrovnější část v takzvaném traverzu Malenovického kotle. Rychlost se blíží k pěti minutám na kilometr, limitující jsou každopádně účastníci (i jejich hůlky) vepředu mířící jako had v zástupu vyšlapanou stezkou.

"NEZKRACOVAT!"

Vyběhnout se dá díky sněhové pokrývce stoupání pod Malchorem okolo studánky s pitnou vodou, kde mnozí doplňují své bidony, čili nádobky na vodu. Vědí proč, nahoře žádná občerstvovací stanice není.

Vysílač se stále zvětšuje, jen vykličkovat po někdejší severní sjezdovce. Pořadatel tady na vyvýšeném místě na některé huláká: „Postupujte po značce, nezkracujte si to!“

A je tu nejvyšší bod moravskoslezských Beskyd s druhou čipovou kontrolou, 1324 metrů nad mořem. Výhled kazí inverze, stejně ani není přece čas kochat se… Radši si dávat sakramentský pozor při seběhu.

Klouže to, občas je potíž „zabrzdit“ i z chůze a zatáčky se vybírají jako v autě s náhonem na zadní kola. A nahoru si to šlape chlap v kalhotách, bundě a bosky bez bot!

POTRÁPÍ I SCHODY

Když se lepší terén, úměrně se zvyšuje rychlost, zkušenosti z pěti ročníků Jesenického maratonu jsou znát. „Dáš si?“ ptá se mladík s poloprázdnou lahví – podle tvaru i barvy obsahu – whisky v ruce. I takové věci se na Lysé Hoře dějí. Samozřejmostí jsou pozdravení s ostatními. Ať závodníky či běžnými turisty. Televizní štáb se však veze do kopečka luxusně v Renaultu 4x4.

Dolů z Lukšince, hřebínkem (kde zahrozí první a poslední pád) na Alfrédovo náměstí, okolo slavné hospody U Zbuja a úbočím to fičí. Ještě opravdu ošklivé lesní klesání a poté znovu pod pět minut na kilometr na Sepetnou ke třetí časomíře. Jsou tam schody, dřevěné i kamenné, obojí umí nohy ještě potrápit. Kolo je nicméně pod dvě hodiny! Na kolik byste si jich za den troufli?

Celý průběh závodu můžete sledovat na www.lh24.cz nebo na videozáběrech kamer zde:

K TÉMATU

KILPI LH24

Jedná se o 24 hodin trvající horskou štafetu dvojic společně se závodem jednotlivců, který je zároveň vyhlášen jako Zimní MČR v horském maratonu jednotlivců. „Oproti loňsku očekáváme tvrdší a náročnější závod, což se možná projeví větším počtem lehčích úrazů. Pády zkrátka budou více bolet,“ očekával před startem hlavní organizátor LH24 Libor Uher. O vítězích 9. ročníku LH24 bude jasno v neděli 19. ledna s úderem 10. hodiny, slavnostní závěrečný ceremoniál se pak uskuteční o dvě hodiny později v prostorách centra beskydských extrémních sportů ve WOOD ARENĚ v areálu Na Pile v Ostravici.