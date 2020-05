„V ten čas to muselo řešit tisíce sportovců na všech úrovních a každý k tomu přistoupil po svém. Jsou lidé, kteří zevlují a jsou doma, jiní žijí aktivně a sportují,“ říká pětačtyřicetiletý někdejší smečař, který teď nejčastěji ve skleněném kurtu odpaluje míčky padelovou raketou.

V Česku padel zatím není moc rozšířený. Jak jste se k němu dostal?

Je to vlastně spojený tenis se squashem. Nejdřív jsem viděl na YouTube nějaká videa a říkal si: „Nic moc.“ Loni, kdy se postavily padelové kurty v areálu TJ Ostrava ve Varenské, jsem ho vyzkoušel a nadchl mě, je to bomba. Ve světě je populární, má svá pravidla, je to opravdu adrenalin. Začal jsem v tom trochu lítat, teď chodím pravidelně hrát tak dvakrát týdně.

Tenis hrajete rád. A co squash?

Zkoušel jsem ho, ale řekl bych, že jsem v něm byl velký amatér. Moc mě nebavil, protože se hraje v hale, a když trávíte celý rok v tělocvičně, tak chcete jít na venkovní sportoviště. A to u padelu je. Na Varenské jsou kurty v nejvyšší kvalitě, takže pecka. Nefouká na nich vítr, protože kolem jsou skleněné „výlohy“ a míčky nelétají daleko. Vadí vám jen sluníčko, což je i v tenisu.

Je těžké se padel naučit?

Je dobré mít aspoň trošičku základy z tenisu nebo squashe. V padelu se hraje jen čtyřhra, je tam spousta volejů na síti nebo musíte soupeře zatlačit dozadu, hrát se dá i s odrazem od postranní stěny. Raketa je velmi podobná tenisové kromě toho, že je dřevěná. Míček je ve stejné velikosti, akorát je trošku měkčí. Zkusit si padel doporučuji všem Ostravákům i amatérům, krásně se u toho zpotíte a zasportujete.

Padel je teď jediný sport, kterému se věnujete?

V tomhle období jsem se zase vrátil ke kolu a potvrdil si, že mě nebaví jezdit nebo běhat sám v lese. Obecně mě baví míčové a kolektivní sporty. Tenis, padel, klasický beach᠆volejbal a také volejbalové debly na antuce. Areál na Varenské je suprový pro vyžití celé rodiny. Lidé by neměli zevlovat doma, ale vyrazit sportovat. Myslím si, že teď je příležitost, aby byli aktivní. A o to se snažím.

Nečekané volno vyplňujete jen aktivním pohybem?

Ne, zaměstnaly mě děti, Ema je ve čtvrté třídě, Nikola deváťák. Nechodí do školy, s manželkou se s nimi učíme, mají spoustu úkolů.

Prozradíte, které předměty vás baví?

Vždycky mi šla matika, takže v ní jedu i s dětmi. Žena jede spíš český jazyk a dějepis, ale vzájemně se doplňujeme. Denní režim jsme si rozdělili – dopoledne máme školu a odpoledne nějaké sportovní aktivity, aby měly děti vyžití a nenudily se.