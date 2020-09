Plaketu převzal až v sobotu v ostravském hotelu Green z rukou Bela Svitka, předsedy Českého svazu zápasu. „Byla to pro mě velká pocta a strašně moc si vážím toho, že jsem právě za Víťu Máchu mohl něco převzít,“ prozradil Svitek.

„Jako bývalý zápasník jsem Víťu sledoval odmalička, vážím si ho z hlediska sportovního i lidského. Považuji ho za nejúspěšnějšího a nejpopulárnějšího československého zápasníka, který pro naši zemi udělal maximum. Předčil i do té doby toho nejznámějšího, Gustava Frištenského,“ připomenul Belo Svitek devět Máchových medailí z olympiád, mistrovství světa a Evropy.

„Potěšilo mě, že si na mě, starého dědka, vzpomněli,“ neskrýval při přebírání plakety dojetí dvaasedmdesátiletý Vítězslav Mácha, který se po ukončení aktivní kariéry na žíněnce stal trenérem a vedl i reprezentaci. A na začátku jeho úspěšné kariéry měl dva vzory – Gustava Frištenského a Emila Zátopka.

Pro nejlepšího sportovce Československa 1974 a 1976 to už bylo druhé mezinárodní ocenění, v roce 1981 dostal Cenu fair play Pierra de Coubertina, kterou mu udělilo UNESCO. „Pro tu jsem si byl tehdy v Paříži, teď jsem bohužel nemohl, ale mám z toho velkou radost,“ svěřil se Mácha.

Sobotní akci v Petřkovicích zorganizoval Oldřich Holuša, starosta Sokola Moravská Ostrava II, který je nástupcem bývalého Baníku. Za něj zápasil právě Mácha. „Chtěli jsme mu ocenění předat při nějaké soutěži, ale kvůli covidu byly všechny zrušeny,“ vysvětlil Holuša sobotní akci a prozradil, že slavný olympionik a dvojnásobný mistr světa přišel do tehdejšího Baníku v roce 1965 z Vítkovic.

V současné době Holušu těší, že se zápas v Ostravě zase rozjíždí. „Máme už tolik mladých, že musíme obsazovat více tělocvičen. Máme i mistry republiky v žácích, ale je to strašná řehole a bude ještě nějakou dobu trvat, než dojdou do seniorů,“ vysvětlil Holuša.

„Dětem se po trenérské stránce věnuje spousta lidí, bez kterých by to nešlo,“ doplnil Daniel Havlík, bývalý reprezentant a hlavní trenér zápasníků Sokola Moravská Ostrava II. „Máme mistry republiky v žácích i kluky, kteří už se dostali mezi kadety do širší reprezentace, takže všechno jde podle plánu. Náš cíl je dostat klub zpátky na výsluní tam, kam patří a kde byl kdysi jako Baník Ostrava, za který zápasil Vítězslav Mácha,“ prozradil Havlík.

A co říká o nejslavnějším rodákovi z Krmelína a jediném českém zápasníkovi ve světové síni slávy? „Víťa Mácha je fenomén. Zlato a stříbro z olympiády, devět medailí ze světových soutěží, tím se nemůže pochlubit každý. Výkony měl stabilní, udržel se na špici spoustu let, to se dnes každému nepodaří,“ nešetřil Havlík slovy uznání.