V sezoně 2010/11 byl součástí velké obměny kádru. Navíc Aloise Hadamczika na střídačce nahradili Mojmír Trličík a Zdeněk Moták. Přesto Ostravané měli napodobit předchozí tažení do finále. Povedlo se! Vítkovice hrály o titul, padly s Třincem. „Tehdy nám kvůli těm početným odchodům a příchodům nikdo nevěřil. Za pochodu se budoval nový tým, ale vše si sedlo. Od vedení, přes trenéry až po hráče. Mělo to řád,“ vzpomíná Roman Málek.

Kabina se semkla kolem starého jádra v čele s kapitánem Jiřím Burgerem, tým chytil začátek soutěže a jel na vlně. Ke smůle fanoušků v Ostravě to byla poslední sezona, kterou by se dalo označit za úspěšnou. „A teď je to podobné. Vítkovice mají dobře poskládané mužstvo, výborného trenéra, který ví, co chce hrát, skvělého brankáře, takže určitá shoda může být,“ připouští Málek.

ROZHODOVAT ZÁPASY MŮŽE KDOKOLIV

Bez přehánění by se aktuální počínání Ridery dalo označit za historické. Stačí k tomu jednoduchý údaj. Ve 26 kolech nasbírala 56 bodů, o sedm, respektive šest více, než ve zmíněných stříbrných sezonách, v ročníku 2008/09 měli Ostravané 51 bodů. Nyní nevyšli naprázdno čtrnáctkrát v řadě, na lídra z Pardubic ztrácí jen bod.

Roman Málek.Zdroj: Deník / Michal Káva

„Síla toho týmu je v jeho šíři. Není to o jednom člověku, střelci, nebo maximálně jedné lajně. Rozhodnout může každý a to je důležité. Když se nedaří hvězdám, tak to vezme na sebe někdo jiný,“ vyzdvihuje Roman Málek a připomene přínos Petra Fridricha.

Dvaadvacetiletý vysokoškolsky vzdělaný útočník přispěl 13 body (7+6) a vydrápal se až do elitní formace vedle nejproduktivnějšího hráče celé soutěže Dominika Lakatoše (13+15). „Znám ho. Když jsem byl ve Vítkovicích, hrál s mým synem. Už tenkrát v mládeži byl vidět. Hrozně platný hráč, líbí se mi,“ vybavuje si po letech.

„Ale to se dá říct o komkoliv. Každý hráč má svou pozici, úlohu, a tu si i plní. Když ale mám někoho vytáhnout, tak překvapil a zaujal Krieger. Pro mě a myslím i většinu lidí neznámý hráč, ale skvělý. Důležitý. Neskutečně vidí hru a připravuje góly. Výborná práce skautingu Vítkovic,“ oceňuje mistr extraligy z roku 2003 Američana s 23 kanadskými body (10+13) a přehledem na ledě.

INVESTICE DO KANONÝRA SE VYPLÁCÍ

Vedle Lakatoše, kterého tentokrát snad už ani nemůže minout pozvánka na prosincový sraz reprezentace, Kriegera, Bukartse, či obránců jako Mikuš, nebo Grman září také kanonýr Peter Mueller. Tedy pokud mu to zdraví dovolí. „Jeho angažování asi nikdo nepředpokládal, Vítkovice na tom nejsou finančně tak dobře, jako Třinec, nebo Sparta. Ale o mnohém to vypovídá. Myslím, že dnes si ve vedení gratulují, protože ta investice se vyplácí,“ míní Málek.

Nelze opomenout ani po Mladé Boleslavi procentuálně druhé nejlepší oslabení (82,83%), potažmo sílu v přesilových hrách, s úspěšností 25,53 procenta po Třinci a Kometě třetí nejúdernější. „Krásná čísla, která jen dokazují, že speciální týmy rozhodují zápasy,“ pousměje se současný trenér gólmanů v pražské Slavii, jehož zraku neušel ani post, který mu je nejbližší – tedy brankář.

„Aleše Stezku znám, zažil jsem ho v Chance lize. Pomohly mu ty dvě sezony v Havířově. Hlavně v té první vyloženě držel. Vychytal se tam a získal klid. Když pak dostal šanci ve Vítkovicích, vybojoval si pozici jedničky, zařadil se mezi pilíře. Co jsem viděl, v každém zápase je rozdílovým hráčem,“ pozoruje Málek.

Roman Málek v dresu Vítkovic.Zdroj: DENÍK/Václav Pancer

Jeho přednosti vidí v komplexnosti. Ač má 193 centimetrů, je pohyblivý. „Že vysocí gólmani mají potíže s mrštností, platilo za mé éry. Jak se hokej vyvíjí, tak s ním i styl chytání a teď je to ušité vysokým brankářům. Navíc si myslím, že dobře čte hru, což je důležité, a sálá z něj sebevědomí. To dělá moc,“ ví Roman Málek.

DOBRÉ MUŽSTVO TŘIKRÁT NEPROHRAJE

Pochopitelně stranou nemůže zůstat ani architekt celé povedené „stavby“. Trenér Miloš Holaň platí za muže, který do všeho jde naplno a to stejné vyžaduje i od svých hráčů. A zároveň ani po pár vydařených zápasech nelétá v oblacích. „Já ho beru jako jednoho z nejzkušenějších trenérů, kterého máme,“ soudí Roman Málek.

„Má představu o systému, jakým chce hrát, postupně si do něj přivedl vhodné typy hráčů, po kterých ho vyžaduje a oni ho plní. Z tribuny má ta hra řád. Pět na pět, v oslabeních i přesilovkách. Na výsledcích má prostě obrovský podíl,“ vypočítává vzápětí.

Před startem sezony se klub nebál vyslovit na první pohled odvážný cíl. Účast v semifinále. Tak daleko byly Vítkovice naposledy právě v jíž zmíněném ročníku 2010/11. „Myslím si, že na tohle je ještě brzy. Základní část je teprve v polovině, navíc play-off je o něčem jiném. Promluvit si o tom můžeme, až budou mít za sebou první krizi. To hodně napoví,“ myslí si Málek.

Drží se totiž pravidla, že nepovedené období během dlouhé sezony na každý tým vždy dolehne. „Třikrát čtyřikrát za sebou se výsledek nepodaří, a podle toho, jak se z toho dostane, se ukáže charakter. Říká se, že dobré mužstvo třikrát po sobě neprohraje, ale určitě je lepší, když to přijde teď, než v březnu. Přece jen vše vyhrávat před play-off také není ideální,“ podotýká Roman Málek.

„Navíc už několikrát měly Vítkovice dobrou základní části, ale pak přišlo play-off a vypadnutí 0:4 na zápasy. Na to také nelze zapomenout,“ uzavírá někdejší reprezentant.