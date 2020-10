Šestatřicetiletý žokej Marek Stromský čekal od dostihu se Strettonem více. „Jsem zklamaný. Čekal jsem, že dopadneme lépe,“ dodal. Letošní 130. ročník vyhrál Lukáš Matuský s Hegnusem, jehož ještě na začátku sezony jezdil právě Stromský.

Marku, osmé místo se Strettonem je asi málo?

Zklamáný jsem, to nezastírám. Nebyl to ale ten Stretton, kterého znám. Ze začátku jsme šli vepředu, bavilo ho to. Cestu nám zkřížil volný kůň, ale na to se vymlouvat nechci, to nebyl důvod, proč jsme skončili osmí. Prostě mu to ve Velké nešlo tak, jak bychom si představovali.

Nemrzelo. Hegnus je dobrý kůň, výhru mu přeji.

Opravdu vás ani v koutku duše nezamrzelo, že jste tak dobrého koně nemohl jet?

Nezamrzelo. Je to taky o mezilidských vztazích, ty ani u koní nejsou dobré, více bych to nechtěl rozebírat.

Hned svůj první start v rámcových dostizích jste proměnili nečekaně ve vítězství…

Asi to nikdo nečekal, koník šel dobře. Aztek mě mile překvapil.



Naopak s Apas Rocka to podle očekávání nevyšlo…

Dostih jsme výborně rozjeli. Myslel jsem si, že nám vítězství nikdo nevezme. Jenomže přišly zdravotní problémy, kůň začal krvácet, nešlo to.

Zažil jsem to poprvé, bylo to zvláštní a smutné. Diváci hodně chyběli, celý den byl ochuzen o tu pravou atmosféru.Ještě ne, uvidíme ale, co bude povoleno. Máme před sebou ještě i dostihy v Polsku.